Nachwuchsmeisterschaften bietet der Boxverband Baden-Württemberg (BVBW) eigentlich zur Genüge an, jedoch ist auch bei den am Freitag bis Sonntag andauernden Landesmeisterschaften der Altersklassen U13 bis U19 in Müllheim die Frage, wer eine Gegnerin oder einen Gegner abbekommt.

Aufgrund der zahlreichen Alters-, Gewichts- und Leistungsklassen muss schon alles passen, damit das Quartett des Boxteams Langenargen und das Duo des VfB Friedrichshafen zum Einsatz kommen. Über 130 Teilnehmer mögen sich viel anhören, doch bei drei Leistungsklassen sind mögliche Kontrahenten rar gesät.

Präsident Kaibach fordert mehr Gym-Kämpfe

Kein Wunder, dass BVBW-Präsident Klaus Kaibach, auch Abteilungsleiter des hiesigen VfB, die Austragungen von sogenannten Gym-Kämpfen forciert . Nur sind diese am Bodensee noch nicht so richtig angekommen. Wie meist profitieren die Ballungsgebiete, da es dort eine sehr viel größere Anzahl an Vereinen gibt. „Wenn Gewicht und Alter nicht zu weit auseinander liegen, muss man vor Ort sehen, ob man zusammenkommt“, sagen Kaibach und der Boxteam-Vorsitzende Thomas Schuler unisono.

So hoffen beide in jeweils einem speziellen Fall, dass eine solche Lösung zustande kommt. Denn der Deutsche Meister des VfB, Maxim Kotenko, fand schon das letzte Mal keinen Gegner, da man sich auch nicht unbedingt darum reißt, gegen ein derartiges Kaliber anzutreten.

„Maxim stand letzte Woche bei einem internationalen Turnier in Bad Blankenburg im Ring, wo er gegen den amtierenden U15-Europameister nur knapp den Kürzeren zog. Er hat sich natürlich schon über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht“, weiß Kaibach. Der 14-jährige Ukrainer hat in der Klasse bis 75 kg 20 Siege in 28 Kämpfen eingefahren.

Der gleichaltrige Maxim Kravchenko ist bis 70 kg in der B-Klasse (bis fünf Siege) der zweite Starter der Häfler. Bei den Boxerinnen sind lediglich sechs Teilnehmerinnen gemeldet, da ist es verständlich, dass etwa Joyce Paul vom Langenargener Boxteam darum bangen muss, zu ihrem fünften Kampf zu kommen. Bei vier Kämpfen in zweieinhalb Jahren bedarf es einiges an Motivation und Liebe zur Sportart, um diese weiterhin betreiben zu wollen.

Joyce Paul startet in neuer Gewichtsklasse

Bei der 17-Jährigen hat sich nach einem Wachstumsschub die Gewichtsklasse (bis 66 kg) geändert. Der Vorteil: die Schlagkraft, die Paul sowieso schon auszeichnete, ist noch einmal gestiegen. „Ich denke schon, dass ich eine Gegnerin habe. Oder besser: ich hoffe es. Ich würde gerne öfters boxen“, meint der weibliche Teil der boxenden Paul-Familie. Neben Simon und Samuel gibt der 13-jährige Connor in Müllheim sein Debüt.

Bei den Schülern bis 42 kg ist die Auswahl an Mitstreitern noch größer. „Ein bisschen nervös bin ich, aber ich bekomme Tipps von den anderen. Deckung oben halten, nach rechts rausgehen“, meint der Debütant. Ebenfalls seinen ersten Kampf bestreitet Aulon Xhemaili, zumindest im Boxen. Der bald Zwölfjährige stand schon bei Welt- und Europameisterschaften im Kickboxen und Karate ganz oben auf dem Treppchen, allerdings im Leichtkontakt.

Durch das Boxen bekomme ich meine Aggressionen in den Griff. Albi Rreshma

„Ich wollte mich austoben, auch mal zuschlagen. Darum bin ich ins Boxteam gewechselt. Zuerst habe ich Fußball gespielt, aber ich wollte in den Kampfsport“, sagt der gebürtige Langenargener, der seine Wurzeln wie Aushängeschild Kushtrim Mahmuti und Albi Rreshma im Kosovo weiß. Einer, der für den Kampfsport brennt, ist mit Rreshma der vierte Starter des Boxteams, das in seinem 20. Bestehungsjahr am 16. März in Langenargen gegen eine Züricher Auswahl antritt. „Ich habe mir viel von Kushtrim abgeschaut, nicht aufgeben, nicht zurückgehen, aber auch sich nicht aufzuregen“, sagt der 18-Jährige Weltergewichtler, der bereits vier Titel gesammelt hat und in seinen acht Kämpfen nur bei der DM gegen den späteren Titelträger verloren hat.

Albi Rreshma gibt auch im Sparring immer Vollgas, „so bekommen ich meine Aggressionen in den Griff“. Wenn man den gebürtigen Toskaner nach mehr Einsätzen fragt, antwortet auch er: „Ja, es könnten mehr Kämpfe sein.“