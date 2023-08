Jugendliche „wissen was geht“ bei Liebherr–Aerospace

Junge Besucherinnen und Besucher ab 14 Jahren gingen laut Pressemitteilung am 31. Juli 2023 bei der Ferienaktion „wissen was geht!“ den Tätigkeiten des Liebherr–Werks in Friedrichshafen auf den Grund. Der Standort ist das Getriebe–Kompetenzzentrum der Liebherr–Aerospace Lindenberg GmbH. Dort werden Getriebekomponenten gefertigt, die weltweit bei unterschiedlichen Flugzeug– und Hubschrauberprogrammen zum Einsatz kommen.

Bei der Ferienaktion erfuhren die Jugendlichen, warum Zahnräder im Getriebe so wichtig sind, welche besonderen Anforderungen die Zahnräder und Getriebe erfüllen müssen, wie ein Zahnrad überhaupt gefertigt wird und wie der Alltag in einem Luftfahrtunternehmen aussieht. Die Einblicke verschafften die Ausbildenden gemeinsam mit den aktuellen Azubis. „Unsere tägliche Arbeit in der Luftfahrtbranche fordert Gewissenhaftigkeit, um die notwendige Qualität zu garantieren. Um junge Menschen dafür zu begeistern sind solche Aktionen ideal“, erklärt Heiko Engels, Ausbilder am Standort Friedrichshafen.

Antworten auf viele Fragen, auch zu den Ausbildungsmöglichkeiten, gab es beim Rundgang durch die Fertigung und in der Ausbildungswerkstatt. Dort stellten die Schülerinnen und Schüler ihr eigene Uhr aus einem Zahnrad her und konnten dabei ihre technischen Fertigkeiten testen.

Die Liebherr–Aerospace Lindenberg GmbH bietet am Standort Friedrichshafen die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker (m/w/d) an. Neben den Grundfertigkeiten stellt die Verzahnungsfertigung ein Schwerpunkt des Ausbildungsgangs dar. Bewerbungen für eine Ausbildung am Standort Friedrichshafen sowie auch für die verschiedenen Ausbildungsberufe am Standort Lindenberg sind online auf dem Stellenportal möglich: www.liebherr.com/de