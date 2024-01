Friedrichshafen

Jugendliche macht Spritzour mit Auto

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Eine 17-Jährige ist am Mittwoch gegen 18 Uhr mit einem Auto auf der Ailinger Straße unterwegs gewesen. Sie wollte laut Polizeibericht an einem Bus vorbeifahren, der an einer Bushaltestelle gehalten hatte, und streifte dabei mutmaßlich aufgrund mangelnder Fahrpraxis das linke Heck mit der rechten Fahrzeugseite.