Jugend vom See musiziert erfolgreich

Beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ haben sich Andrey Sulimov, Eugen Treichel und Richard Teich von der Musikschule Friedrichshafen für den Landeswettbewerb in Mannheim vom 18. bis 22. März qualifiziert.

Für die jungen Talente aus Friedrichshafen gab es am Wochenende wieder zahlreiche erste und zweite Plätze, heißt es in einer Pressemitteilung. Für den Landeswettbewerb haben sich diejenigen qualifiziert, die einen ersten Platz mit der Weiterleitung gewonnen haben. Andrey Sulimov hat in der Kategorie „Bläser-Solo“ auf der Klarinette die Höchstpunktezahl von 24 erspielt und kommt damit in den Landeswettbewerb. Ebenfalls 24 Punkte erreichte Eugen Treichel mit seiner Gitarre. Auch er empfahl sich mit dieser musikalischen Leistung für den Landeswettbewerb. Auf einem ersten Platz mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb landete mit 23 Punkten Richard Teich. Betreut und unterrichtet wurden die drei jungen Musiker von Alain Wozniak und Christian Bootz.

Erste Plätze ohne eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreichten: Mark-Christopher Aul (Gitarre, 24 Punkte), Justin Bauer-Chen und Maja Natalia Knezevic (Duo Klavier und Violine, 24 Punkte), Samuel Kowol (Gitarre, 23 Punkte), Maja Natalia Knezevic und Anna Damson (Klavier vierhändig, 22 Punkte), Alexander Baum (Gitarre, 22 Punkte), Luis Keller, Jason Dunia, Mattis Kley, Johannes Christ und Oskar Leuckefeld (Schlagzeug-Ensemble, 22 Punkte), Alina Huber (Saxophon, 22 Punkte), Verena Seyboldt und Sven Hanagarth (Duo Kunstlied Sopran und Klavier, 22 Punkte), Justin Imgrunt (Gitarre, 21 Punkte) und Dana G. (Gitarre, 21 Punkte).

Einen zweiten Preis gewannen: Marlon Schätzle und Lennard Ambrosius (Klavier vierhändig, 20 Punkte), Matthias Paul Friedrich (Trompete, 17 Punkte) sowie Alexia Garanin und Robin Rüth (Duo Klavier und Violine, 17 Punkte).

Auf den Wettbewerb vorbereitet wurden die jungen Musiker von den Musiklehrern der Musikschule Friedrichshafen Alain Wozniak, Christian Bootz, Adriana Lang, Larissa Richter, Isabelle Hekala, Harald Fuchsloch, Frank Schüssler, Michaela Breth, John Dupuis, Thomas Unger und Ulrich Murtfeld.

Musikschulleiterin Sabine Hermann gratulierte den jungen Musikern zu den Erfolgen und bedankte sich bei den Lehrern für das Engagement. „Es übt sich viel leichter, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ ist ein Ziel, auf das sich die Kinder und Jugendlichen sehr engagiert vorbereitet haben. Ich bin stolz, dass unsere Schüler beim Regionalwettbewerb diese guten Erfolge erreicht haben“, freute sich Sabine Hermann über die Erfolge der Schülerinnen und Schüler.