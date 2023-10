Juergen P. Schleinitz neuer Kassenwart beim ADFC

Als neuen Kassenwart hat der Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) Bodenseekreis Juergen P. Schleinitz gewinnen können. Damit ist das Vorstandsteam um Bernhard Glatthaar (Vorsitzender) und Roland Merz laut Vereinsmitteilung wieder komplett. Schleinitz übernimmt von Otto Remmert eine fehlerfreie Kassenführung, wie die Kassenprüfer in ihrem Bericht bei der Hauptversammlung ausführten. Bernhard Glatthaar dankte Otto Remmert für seine hervorragende Arbeit im Kreisvorstand auch außerhalb seiner Verantwortung für die Kassenführung. Im Jahresrückblick wurde vom Mitgliederzuwachs auf 934 Mitglieder im Bodenseekreis berichtet. Das Tempo bei der Radverkehrsförderung in den Städten und Gemeinden und auch im Landkreis wurde in der Debatte durchgehend als zu langsam bemängelt. Weitere Infos unter www.adfc-bw.de/bodenseekreis