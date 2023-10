Die Wissenswerkstatt Friedrichshafen bekommt in den kommenden zehn Jahren jährlich 50.000 Euro von der Josef-Wagner-Stiftung. Damit konnte eine neue IT-Kursleiterstelle geschaffen werden. Die neue Stelle wurde dringend benötigt, denn der Zulauf zur Wissenswerkstatt mit den zwei Standorten im ZF-Forum und am Stadtbahnhof ist enorm, heißt es in bei der Wissenswerkstatt. Die Kurse für Teilnehmer vom Kindergartenalter bis zum 18. Lebensjahr seien ausgebucht, die Nachfrage steige.

„Die Wissenswerkstatt gibt es seit fünfzehn Jahren und sie ist ein außerschulisches zusätzliches Bildungsangebot. Wir unterrichten Inhalte zum Thema Technik, so zum Beispiel aus den Bereichen Informationstechnologie und Metall“, sagt Kathrin Hopkins, Geschäftsführerin der Wissenswerkstatt. Ganz wichtig sei dabei, dass alle daran teilnehmen können, die Kurse komplett kostenfrei seien.

Mehrere Träger

Das war von Anfang an auch Bestreben der Wissenswerkstatt. Das bedeute aber, dass die Wissenswerkstatt auf Spenden angewiesen sei, so Hopkins. Sie erklärte, dass die Wissenswerkstatt von der Zeppelin-Stiftung, der ZF Group, dem VDI, Zeppelin Systems, Rolls Royce Power System und nun auch von der Josef-Wagner-Stiftung getragen wird.

„Die finanzielle Unterstützung der Wissenswerkstatt ist eine der besten Investitionen in unsere Jugend“, so der Vorsitzende der Josef-Wagner-Stiftung Hubert Riek. „Wir sind vor rund zehn Jahren auf die Wissenswerkstatt aufmerksam geworden und für drei Jahre mit einem Jahresbetrag in Höhe von 20.000 Euro eingestiegen. Wir haben wegen des Bedarfs nach einer weiteren Vollzeitstelle den Betrag auf insgesamt 500.000 Euro erhöht. Das ist bewusst auf zehn Jahre ausgelegt, um der Wissenswerkstatt Planungssicherheit zu geben“, so Riek.

Rundgang durch die Einrichtung

Zur Bekanntghabe der Spende gab es auch einen Rundgang durch die Räume dieser Bildungseinrichtung. Schüler einer dritten Klasse der August-Friedrich-Osswald-Schule beschäftigten sich mit dem Element Wasser. Ein paar Räume weiter ging es mit Schüler der gleichen Klasse um das Thema Magnetismus. Sie konnten kleine Drachen mit Magneten steigen lassen.

Linda und Yarmen, beide neun Jahre alt, waren mit Begeisterung dabei. Ihnen machte dieses Lernen so richtig Spaß. Im Motorenraum bauten Schüler der achten Klasse von der Realschule Weingarten unter der Anleitung von Werkstattleiter Stefan Seeger einen MTU-Motor auseinander, der als Antrieb zum Beispiel für ein Notstromaggregat vorgesehen war. Mit großen Schraubenschlüsseln in der Hand ging es auch hier mit viel Freude zur Sache.