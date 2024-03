Jonas Manderscheid übergibt Amt an Moritz Kempf

Im Hotel Maier hat vor Kurzem die Amtsübergabe des Roundtable Friedrichshafen statt. Der bisherige Präsident Jonas Manderscheid übergab sein Amt an seinen Nachfolger Moritz Kempf, der für das kommende Jahr die Leitung des Serviceclubs übernimmt.

Der Roundtable Friedrichshafen ist ein Zusammenschluss von jungen Männern zwischen 18 und 40 Jahren, die sich für soziale Projekte in der Region engagieren. Zu ihren Aktivitäten gehören unter anderem die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die Organisation von Benefizveranstaltungen und die Pflege von internationalen Kontakten.

Jonas Manderscheid blickte in seiner Abschiedsrede auf ein erfolgreiches Jahr zurück, in dem der Roundtable Friedrichshafen mehrere Spendenaktionen, wie zum Beispiel „Fit for Swimming“, das Bungee Trampolin am Seehasenfest, das Adventskino und viele weitere unterstützt hat. Zudem konnten neue Mitglieder gewonnen werden. Er bedankte sich bei seinen Mitstreitern für die gute Zusammenarbeit und wünschte seinem Nachfolger Moritz Kempf viel Erfolg und Freude bei der Führung des Clubs.

Moritz Kempf dankte Jonas Manderscheid für seine Verdienste und lobte seinen Einsatz für den Roundtable Friedrichshafen. Er kündigte an, die Arbeit seines Vorgängers fortzusetzen und neue Impulse für die Zukunft zu setzen. Er freue sich auf die Herausforderungen und die gemeinsamen Projekte, die der Roundtable Friedrichshafen in diesem Jahr plane. Zudem strebt er eine engere Zusammenarbeit mit anderen Tischen an.

Getreu dem Motto „Side by Side“, fand ebenfalls die Ämterübergabe von Oldtable Friedrichshafen statt, bei welcher Thomas Kaltenbach sein Amt an Marc Roth übergab.

Nach der offiziellen Amtsübergabe feierten die Mitglieder des Roundtable und Oldtable Friedrichshafen und ihre Gäste aus befreundeten Clubs bei einem gemütlichen Abendessen im Hotel Maier. Dabei wurden auch neue Ideen und Anregungen für die kommenden Aktivitäten ausgetauscht.