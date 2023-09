Jörg Armbruster stellt neues Buch vor

Kriege, Bomben, Selbstmordattentäter — nirgends gab es in den letzten Jahren so viel Gewalt wie in der arabischen Welt, heißt es in er Ankündigung. Dabei hatte die arabische Jugend vor über zehn Jahren einen vielversprechenden Anlauf genommen, sich Freiheit, Selbstbestimmung und Würde zu erkämpfen. Doch alle zentralen Ziele des sogenannten Arabischen Frühlings müssen heute als gescheitert gelten. Die Folgen sind Despotismus, islamistischer Terror, Bürgerkriege, aber auch bis dato undenkbare Wechselwirkungen aus alledem. Haben also Demokratie und Frieden im Nahen Osten keine Chance? Welche Rolle spielen die Islamisten? Wie konnte es zum Rückfall in autoritäre Regime kommen? Welche Bedeutung kommt Israel zu? Und wie soll sich der Westen positionieren?

Jörg Armbruster spürt diesen und weiteren zentralen Fragen nach, in dem er persönliche Erlebnisse und Kontakte schildert. So entsteht ein lebendiges Bild vom Nahen Osten, seinen Problemen, Möglichkeiten und Aussichten.

Für seine Berichterstattungen aus dem Nahen Osten bekam der Autor mehrere Auszeichnungen unter anderem den Hanns–Joachim–Friedrichs–Preis und den Bayrischen Fernsehpreis für sein Lebenswerk.