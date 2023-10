Mit Karten für ein ausgewähltes Konzert im Festspielhaus Baden-Baden hat das Sinfonieorchester Friedrichshafen am Ende der Jahreshauptversammlung im Cinema des Karl-Maybach-Gymnasiums Musikdirektor Joachim Trost für 30 Jahre musikalische Leitung gedankt.

In Trosts Rückblick auf das vergangene Konzertjahr wurde wieder deutlich, mit wie viel Umsicht und wie viel Herzblut er für das Orchester tätig ist, wie genau er abwägt, wie er die Musiker ‐ Bläser und Stimmführer sind Profis, die meisten Streicher engagierte Hobbymusiker ‐ bis an die Leistungsgrenzen fordert, aber nicht überfordert. So stellte er das Jahresprogramm als „klassischen Konzertdreiklang“ vor: ein klassisches Sinfoniekonzert, ein reines Streicherkonzert und die traditionelle Schlosshofserenade in Tettnang.

Podium für junge Musiker

Trosts großer Dank ging an das Kulturbüro, das die Sinfoniekonzerte ins Programm nimmt und dem Orchester gute Solisten besorgt. Für das Streicherkonzert sei es eine lange Tradition, jungen Menschen ein Podium zu geben, so zuletzt der 13-jährigen Geigerin Sophia Graf beim Konzert in St. Verena Kehlen. Eine große Freude sei es ihm gewesen, bei der Schlosshofserenade im Zürcher Marimbaquartett seinen langjährigen Schüler Edzard Locher zu Gast zu haben, den er als Lehrer noch als „ungeschliffenen Diamanten“ betreuen und jetzt als reifen Schlagzeuger erleben durfte.

Sinfoniekonzert am 16. Dezember

Als nächstes Konzert kündigte Trost das Sinfoniekonzert am 16. Dezember an, für das die Musiker vor der Mitgliederversammlung intensiv probten. Für 2024 ist ein Kooperationsprojekt mit dem Markgräfler Sinfonieorchester mit Konzerten in Friedrichshafen und Müllheim, die Mitwirkung am Festakt zur 50-jährigen Städtepartnerschaft mit St.-Dié-des-Vosges, die Schlosshofserenade mit dem Motto „Tanz in die Sommernacht“ und das winterliche Sinfoniekonzert vorgesehen.

Trosts besonderer Dank galt der scheidenden Konzertmeisterin Gunhild Hell, dem wiedergewählten Notenwart Tommy Strandberg und den Stimmführern: „Wir brauchen an den ersten Pulten Idealisten.“ Wie schon die Erste Vorsitzende Andrea Hengelhaupt berichtet hatte, ist die Mitgliederzahl mit 121 Mitgliedern (73 aktive und 48 passive) über die letzten zehn Jahre stabil geblieben, wobei viele Jüngere dazugekommen seien.

Der Vorstand wurde wiedergewählt

Die Regularien gingen schnell über die Bühne: Der Vorstand bleibt der gleiche, die drei zur Wahl stehenden Mitglieder wurden einstimmig wiedergewählt. Damit sind im Vorstand: 1. und 2. Vorsitzende Andrea Hengelhaupt und Michael Streich, Schatzmeisterin Katharina Elbs, Schriftführerin Corinna Raupach, Notenwart Tommy Strandberg, Beisitzer Andreas Klöckner, Hans-Martin Hell, Antonia Möschle, Ulrike Sailer und Rita Kuhen-Johann sowie Kassenprüfer Anke Schell und Klaus Zoll.