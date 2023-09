Jetzt zu den Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen anmelden

Auf zwei Eisstock–Bahnen werden vom 30. November bis 14. Dezember die neunten Stadtwerk am See Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen ausgetragen. Wie im Vorjahr wird es auf dem Romanshorner Platz wieder eine reine Eisstockbahn aus Synthetik–Eis geben, die dafür mit einem Zelt überdacht wird.

Wie gut die neuen Eisstockbahnen funktionieren, haben im vergangenen Jahr 78 Mannschaften mit über 500 Spielerinnen und Spielern auf dem Romanshorner Platz erfolgreich demonstriert. Nach 196 Partien wurde dann das Team „FC Lieberampool“ zum neuen Stadtmeister gekürt.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder 80 Startplätze für die Stadtwerk am See Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen. Die Anmeldung ist ab sofort online über die Internetseite www.bodensee–weihnacht.de/eisstockbahn möglich. Der Teilnahmebeitrag pro Team beträgt 25 Euro. Ein Team besteht dabei aus mindestens vier und maximal sieben Personen ab 16 Jahren. Ebenso darf in jedem Team maximal nur ein Vereinsspieler dabei sein. Auf die Gewinner–Teams warten neben Pokalen und Urkunden wieder Verzehrbons für den Weihnachtsmarkt oder die Gastronomie an der Eisstockbahn.

Für Schulklassen und Gruppen wird die Eisstockbahn dieses Jahr vom 20. November bis 22. Dezember ihre Tore öffnen. Während des Weihnachtsmarktes können Gruppen eine freie Bahn auch spontan anmieten. Vergangenes Jahr nutzen rund 2000 Personen das Angebot, darunter 30 Schulklassen mit rund 750 Schülerinnen und Schülern.

Eisstockbahn