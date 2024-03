Es geht weiter. Der nächste Abschnitt des irgendwann stadtumspannenden Velorings wird in Angriff genommen. Zum Spatenstich hatte daher Erster Bürgermeister Fabian Müller am Montag zur Werthmannstraße eingeladen.

Hier beginnt mit Anbindung zunächst an die Waggershauser Straße der Abschnitt 2/1, der in Richtung Sparbruck führt. Hinter dem Bereich der Tunneldecke beginnt dann der Abschnitt 2/0, der im Anschluss fertiggestellt wird und bis Sparbuck reichen wird.

Ein weiterer Teil des stadtumspannenden Velorings wird jetzt gebaut. Auf dem Deckel des Waggershauser Tunnels der B 31-neu verläuft dieser Abschnitt und führt von Jettenhausen zum Fallenbrunnen.

Noch ungeplant sind die Abschnitte von Sparbruck über den Fallenbrunnen bis Manzell und das Verbindungsstück zwischen Sportbad/ZF-Arena und dem Beginn des heute begonnenen Abschnittes. Für letzteres Stück muss Gelände von der ZF Friedrichshafen AG gekauft werden.

Die jetzt in Angriff genommene Strecke 2/1 soll Ende Juli bereits fertiggestellt sein. Im Anschluss wird laut Stadtverwaltung der Abschnitt 2/0 gebaut werden. Im Herbst und im Frühjahr 2025 werden auf der Tunneldecke auch Bäume gepflanzt, hier entsteht dann ein mit dem Klimabudget der Stadt finanzierter Park. Die Strecke auf dem Tunnel, die nun gebaut wird, ist rund 880 Meter lang und wird vier Kreuzungen mit bestehenden Wegeverbindungen haben.

Hohe Fördersumme

Dabei entsteht an einer Stelle auch eine neue Mittelinsel. Letztlich, so Fabian Müller, sollen die Radfahrerinnen und Radfahrer wenig Wartezeiten haben und an Kreuzungen bevorzugt werden. Daher ist bei der Lage der Strecke auch Wert auf eine direkte Linienführung gelegt worden.

Die Kosten von rund 1,3 Millionen Euro nur für die Fahrradstrecke werden zu 70 bis 80 Prozent gefördert, so vermutet es Bürgermeister Müller.

Gebaut wird jetzt bis Ende Juli der Abschnitt 2/1, danach folgt bis Sparbruck der Bauabschnitt 2/0. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Bei der Wegeführung sollen die Bereiche für Fußgänger und Radler getrennt werden. Auch der landwirtschaftliche Verkehr, der derzeit südlich der B31-neu einen Weg hat, wird nicht mit dem Radweg zusammengelegt. Auf einer Breite von 3,5 Metern verläuft der Radweg aber auch südlich des Lärmschutzwalls der B 31-neu.

Vorschriftsmäßig haben bei diesen Radschnellwegen die Radfahrer Vorrang. Damit die Vorrechte der Radler an allen Stellen, an denen der Radweg mit Fuß- und Autoverkehr zusammentrifft, deutlich werden, werden die Radfurten rot eingefärbt. Dazu gibt es Richtungspfeile und Radpiktogramme. Wo Fußgänger queren, sind diese Querungen barrierefrei und mit Blindenleitsystemen ausgestattet.

Attraktion des Radverkehrs steigt

Fabian Müller sieht durch den Bau des Velorings den Radverkehr in Friedrichshafen deutlich attraktiver werden. Was die fehlenden Stücke angeht, ist Müller zuversichtlich, auch diese Strecken in naher Zukunft in Angriff nehmen zu können. Von der einst am Colsman-Knoten allerdings geplanten Radlerbrücke hat die Stadt sich verabschiedet.

Der Gemeinderat hatte Ende 2015 erstmals dem Bau des Velorings zugestimmt, 2017 erfolgte der erste Spatenstich für das erste Teilstück, das dann am 9. September 2017 offiziell eröffnet wurde.

Laut einem Zertifikat Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit trägt der Veloring zum Klimaschutz bei.

Wenn es fertig ist

Wenn alle Strecken dieser rund sieben Kilometer langen Radwegstrecke gebaut sind, soll der Veloring von Manzell aus den Bodenseeradweg, das Klinikum und den Fallenbrunnen mit den Industriegebieten nördlich der Kernstadt verbinden.

Sportpark und Bodensee-Center schließen sich an. Demnächst soll es noch eine Verbindung an den künftigen Radschnellweg Richtung Flughafen geben. Und in südöstlicher Richtung führt der Veloring an der Rotach entlang weiter bis zur Jugendherberge, die sich beinahe wieder bei Cap Rotach am See befindet. Damit würde sich dann der Halbkreis um die Stadt schließen.