Zehn Listen wollen sich am 9. Juni um Sitze für den Häfler Gemeinderat bewerben, zwei mehr als bei der Wahl im Jahr 2019. Neu dabei: die AfD und die „Liste Ekkehard Badent“.

Gemeindewahlausschuss hat das letzte Wort

Am Donnerstag war Bewerbungsschluss. Ob alle zum Zug kommen, das entscheidet der Gemeindewahlausschuss am 8. April.

Die aktuell im Rat vertretenen Parteien - CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler, Netzwerk für Friedrichshafen, FDP, ÖDP und Die Linke - haben ihre Bewerberinnen und Bewerber nominiert und öffentlich mitgeteilt. Ihre Listen umfassen meist 40 Namen. So viele Sitze gibt es im Häfler Gemeinderat, so viele Stimmen hat am 9. Juni jeder Wähler und jede Wählerin.

AfD hält Namen unter Verschluss

Bekannt sind auch die drei Namen, die auf der „Liste Ekkehard Badent“ stehen. Nur die AfD hält die Namen ihrer wohl acht Bewerber weiterhin geheim.

Man bereite eine Übersicht zu den Kandidaten für die Kreistagswahl und die Gemeinderatswahlen in Friedrichshafen und Überlingen vor, schreibt die Rechtsaußen-Partei, und werde sie wie das Kreistagswahlprogramm bei einem öffentlichen Termin vorstellen.

Am Montag, 8. April, tagt um 9 Uhr der Gemeindewahlausschuss im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Er hat die Aufgabe, die Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen zu leiten und das Wahlergebnis festzustellen, ebenso die Wahl der Häfler Kreisräte und Kreisrätinnen. Am 8. April muss das Gremium unter anderem über die Zulassung der verschiedenen Wahlvorschläge sowie deren Reihenfolge auf dem Stimmzettel entscheiden.

Die Wahlergebnisse sollen mit dem Stimmzettelmodul des Programms „Wahlmanager“ des kommunalen IT-Dienstleisters KOmm.ONE ermittelt werden. Dem muss der Ausschuss noch zustimmen.

Den Vorsitz hat OB Brand

Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses ist Kraft Gesetz Oberbürgermeister Andreas Brand.

Als Beisitzende wurden vom Gemeinderat gewählt: Eduard Hager (CDU, Stellvertretung Heike Reibl), Gunthild Schulte-Hoppe (Bündnis 90 / Die Grünen, Stellvertretung Felix von Kienlin), Roland Frank (SPD, Stellvertretung Ulrich Gresch), Hans-Peter Kaldenbach (Freie Wähler, Stellvertretung Erich Habisreuther), Bernd Pill (Netzwerk für Friedrichshafen, Stellvertretung Ida Wolpold), Harald Haßler (FDP, Stellvertretung Birgit Stojanoff).

