Jetzt für Talente-Bühne im Kulturhaus Caserne bewerben

„See Sterne“, die Talente-Bühne im Häfler Kulturhaus Caserne, geht am Freitag, 17. November, im Casino in die vierte Runde. Nachwuchskünstler aus der Region zeigen am ab 20 Uhr im Casino (Einlass: 19 Uhr) ihr Können, das Publikum vergibt am Ende des Abends den „See Stern“. Ab sofort können sich Talente aller künstlerischen Art bewerben. Meldeschluss ist laut Pressemitteilung der 10. November. Bewerbungen mit aussagekräftigem Audio- und/oder Videomaterial müssen bis spätestens 10. November unter folgender E-Mail-Adresse eingehen [email protected]. Karten für den See Sterne-Abend kosten im Vorverkauf zeh n Euro.