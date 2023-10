Jazzport-Festival beginnt mit Paukenschlag

Vier Konzerte in vier Tagen zu veranstalten, das ist für einen Verein kein Pappenstiel ‐ auch hinsichtlich der Finanzierung. Jazzport bewältigt diese Aufgabe trotzdem; als würde es nicht schon reichen, unterm Jahr, regelmäßig an den Donnerstagen, zu Jazzkonzerten ins Atrium einzuladen.

Das dritte Jazzport-Jazzfestival im Theater Atrium beginnt sozusagen mit einem Paukenschlag ‐ auch, wenn der auftretende Schlagzeuger keine Pauke dabei hat und die Besetzung des Ensembles dermaßen spärlich ist, dass man sich die bange Frage stellt: Ist der Rest der Band bei der Anreise etwa im Stau steckengeblieben? Loxodon Prism besteht nämlich nur aus zwei Personen: dem Schlagzeuger Nathan Ott und dem Gitarristen Tal Arditi.

Der Schlagzeuger war zuerst klassischer Geiger

E-Gitarre und Schlagzeug ‐ was kann daraus schon werden? Nichts Geringeres als ein Klangtraum, der bis in die letzten Winkel der Imaginationskraft vordringt. Das mag mit daran liegen, das Nathan Ott erst klassischer Geiger war, bevor er ans Schlagzeug wechselte. Und Tal Arditi sagte einmal von sich: „Ich wollte die Gitarre spielen wie ein Klavier.“

Das Ergebnis ist eine Verwandlungskunst, an die die beiden Musiker kaum herankämen, wenn sie begrenztere Hintergründe und Ansprüche hätten. Und noch erstaunlicher ist, dass dieser Auftritt fast vollkommen improvisiert ist. Die Musik von Ott und Arditi entsteht, indem sie sich in jedem Moment intuitiv miteinander abgleichen. So ergibt sich ein Stück wie „Low Frequencies“, in dem dunstige Hallräume entstehen; nächtliche Reisen, deren Wegränder von einer sehr verschatteten, unterschwellig bedrohlichen Schönheit gesäumt werden. Das Duo erzeugt großes Klangkino und macht jeden Zuhörer zu seinem eigenen Regisseur.

Dann macht die Gitarre sogar mal dicke Backen

Die Beiden scheuen sich nicht, diese Vollkommenheit wieder aufzubrechen, sie in den rhythmischen Schredder zu stecken und die Bruchstücke neu anzuordnen ‐ zu einem Groove, der bis in den Funk und Acid-Jazz hinüberreicht. Dabei macht die Gitarre mithilfe des Wah-Wah-Pedals schon mal mächtig dicke Backen. Aber auch hier besteht die größte Kunst darin, die Strukturen im Skizzenhaften zu lassen. Anstatt sie detailreich auszumalen, bleiben sie in der Zone der Andeutung, des Ahnungshaften. Umso bedeutungsvoller werden sie dadurch in den Ohren des Publikums.

Sie gehen nicht auf die Nerven ‐ sie treffen den Nerv

Der Schlagzeuger Curt Cress sagte neulich im „Rolling Stone“, es sei schon unglaublich sei, was die jungen Drummer heute alles drauf hätten. Er bemängelt aber, dass jeder seine Kunststückchen allein in der eigenen Probenkammer entwickle. Und wenn diese Musiker dann mit anderen zusammenspielen sollten, würden sie allen auf die Nerven gehen. Nun, bei Nasthan Ott und Tal Arditi kann der Nachwuchs lernen, was es bedeutet, nicht auf die Nerven zu gehen, sondern gemeinsam den Nerv zu treffen ‐ ohne das Virtuose hintan zu stellen.

Der große Beifall am Schluss gilt auch Henry Altmanns Spürnase, die Ott und Arditi „in irgendeinem Berliner Hinterhof“ gewittert haben soll wie man hört. Prompt hat er sie fürs Jazzport-Festival engagiert. Dafür danke!