Jan Fornal bringt viel Erfahrung mit nach Friedrichshafen

Der Kader des Volleyball–Bundesligisten VfB Friedrichshafen für die Saison 2023/24 ist komplett. Am Donnerstag gaben die Häfler die Verpflichtung des Außenangreifers Jan Fornal bekannt. Der 28–Jährige bringt anders als einige seiner neuen Teamkollegen viel Erfahrung mit an den Bodensee. Ratschläge bekam Jan Fornal von seinem Bruder Tomasz, der in der vergangenen Saison gleich viermal als Gegner auf den VfB getroffen war.

Sein Bruder ist ein absoluter Superstar

Keine Frage: Rein von der Volleyballkarriere betrachtet steht Jan Fornal etwas im Schatten seines zwei Jahre jüngeren Bruders Tomasz. Der 26–Jährige ist in Polen ein absoluter Superstar, hat mit der Nationalmannschaft jüngst die Nations League gewonnen und stand mit Jastrzebski Wegiel im Finale der Champions League. Mit seinem Bruder hat Jan Fornal daher natürlich gesprochen, bevor er beim VfB Friedrichshafen seinen Vertrag für die kommende Spielzeit unterschrieb. „Tomasz hat mir vor allem von Mark (Trainer Lebedew, Anm. der Red.) erzählt, was für ein toller Typ und Trainer er sei“, wird Jan Fornal in einer Mitteilung des VfB zitiert. „Friedrichshafen kämpft immer darum, vorn mit dabei zu sein. Diese Einstellung passt sehr gut zu mir.“

Nach vielen jungen, aufstrebenden Spielern ist Jan Fornal ein Zugang mit ganz viel Erfahrung. Der 28–jährige Außenangreifer spielte bislang ausschließlich in seiner Heimat, zuletzt für Projekt Warschau und Gwardia Wroclaw (Breslau). „Ich möchte etwas Neues ausprobieren und ich höre immer nur gute Dinge über diesen Club“, sagt Fornal, der bei den Häflern eine Führungsrolle einnehmen soll. „Wir planen mit Jan als Stammspieler“, sagt VfB–Trainer Lebedew. Zusammen mit Tim Peter soll der Pole die beiden jungen Außenangreifer Jackson Young und Simon Kohn unterstützen und anführen. „Wir haben viele Spieler mit Potenzial im Kader“, sagt der VfB–Geschäftsführer Thilo Späth–Westerholt. Ganz ohne erfahrene Profis geht es allerdings auch nicht.

Einen neuen Mitspieler kennt er schon sehr gut

Und so soll Fornal neben Marcus Böhme, Michal Superlak und Libero Nikola Pekovic mit seiner Erfahrung vorangehen. Fornals Entscheidung für den VfB spreche „für unser Projekt“, sagt Lebedew. Was der Australier, der selbst schon in Polen als Trainer unterwegs war, damit meint: „Die polnische Liga, auch die zweite, ist so unglaublich stark, dass die polnischen Spieler selten nach so einem Abenteuer im Ausland suchen.“ Jan Fornal geht dieses Abenteuer aber nun an und freut sich auf die neue Saison am Bodensee. „Wir wollen den Berlinern wieder einen großen Kampf in Pokal und um die Meisterschaft liefern“, wird Fornal zitiert.

Duelle mit seinem Bruder in der Champions League wird es nach dem freiwilligen Rückzug des VfB aus der Königsklasse allerdings nicht geben. Ein wenig vergleichbar sind die beiden Brüder laut Lebedew: „Sowohl in ihrer Art als auch spielerisch. Sie haben beide eine gute Annahme und finden im Angriff sehr kreative Lösungen.“ In Warschau spielte Jan Fornal übrigens drei Jahre lang mit Michal Superlak zusammen. „Supi und ich kennen uns wirklich gut und das hilft sicher, in Friedrichshafen Fuß zu fassen“, sagt Fornal. Der 28–jährige Pole hat nebenbei noch einen eigenen Twitch–Kanal und spricht dort über Videospiele oder mit anderen Volleyballern. „Ich habe da einfach eine Menge Spaß“, sagt Fornal. Den will er in der neuen Saison auch mit Friedrichshafen haben.

Der Kader des VfB Friedrichshafen

Zuspiel: Aleksa Batak, Sergio Carrillo; Diagonalangreifer: Michal Superlak, Simon Tabermann Uhrenholt; Außenangreifer: Tim Peter, Jan Fornal, Jackson Young, Simon Kohn; Mittelblock: Marcus Böhme, Aleksandar Nedeljkovic, Severi Savonsalmi; Libero: Nikola Pekovic.