Jackson Youngs „tolles Gefühl“ nach der MVP-Wahl

Das Lob kam aus berufenem Munde. „Jackson Young war schon im ersten Spiel unser bester Mann“, sagte Mark Lebedew, Trainer des VfB Friedrichshafen, nach der Partie bei den Powervolleys Düren. Auch die Statistiken zeigen, dass der Annahmespieler für den VfB ein entscheidender Faktor für den Einzug ins Play-off-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga war. Kaum Fehler, gute Quoten in Annahme wie Angriff und sogar im Block gepunktet. Im Interview spricht der 22-jährige Kanadier über das 3:0 in Düren.

Sie wurden zum Most Valuable Player gewählt. Und wirkten fast ein bisschen überrascht ...

Ja, denn es war für mich das erste Mal in dieser Saison. Es war ein spannender Moment und ein tolles Gefühl, als mein Name genannt wurde. Das ist eine coole Erfahrung. Man weiß aber auch, wenn es gut gelaufen ist. Und das ist es bei mir vor allem in der Annahme und im Angriff.

Sie haben zu Beginn der Saison nicht regelmäßig gespielt, stehen nun aber in der Startsechs. Was sind die Gründe dafür?

Ich brauchte eine gewisse Zeit, mich in Deutschland und beim VfB einzugewöhnen - auch was die Trainingsintensität betrifft. Ich habe aber hart trainiert und mich weiterentwickelt. Mehr Spielanteile bedeuten natürlich auch mehr Selbstvertrauen. Heute hat vieles gut funktioniert.

Wie beurteilen Sie die Leistung Ihrer Mannschaft, was ist in dieser Saison noch möglich?

Wir waren aggressiver als im ersten Spiel gegen Düren. Wir haben es in allen Elementen besser gemacht als am Freitag, hatten weniger Fehler. Man hat gespürt, dass wir gewinnen wollten. Das war gut, aber im Halbfinale müssen wir noch drauflegen. Entscheidend wird auch die mentale Stärke sein, und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Und wie sehen Ihre Pläne nach der Saison aus?

Ich freue mich schon auf ein weiteres Jahr beim VfB, weil ich mich hier sehr wohlfühle. Aber nach der Saison geht es erst einmal für vier Monate zurück nach Kanada.