IT-Sicherheit ist ein immer wichtiger werdendes Thema, das gleichzeitig aber noch viel zu unbeachtet ist. Daher findet am Dienstag, 14. November, an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Friedrichshafen eine Veranstaltung statt, die sich vor allem an Unternehmerinnen und Unternehmer wendet und an alle, die in ihrem Betrieb für IT-Sicherheit zuständig sind.

Professor Andreas Judt ist Studiengangsleiter Informatik an der DHBW und erläutert die Bedeutung der IT-Sicherheit. Er stellt vor, um was es bei dem „Forum IT-Sicherheit“ gehen wird. Und er behauptet: „Es ist Krieg im Internet.“

Das Internet wird privat

Es ist noch gar nicht so lange her, dass IT-Sicherheit keinerlei Bedeutung hatte. „Als das Internet noch nicht privat war, brauchte man keinen Schutz“, sagt Andreas Judt.

Damals sei das Internet unter anderem eine Vernetzung von Hochschulen weltweit gewesen, jeder und jede habe bei den anderen in die Karten schauen können und das habe der Wissenschaft auch sehr geholfen. „Ich konnte sehen, an welchen Themen die anderen arbeiten und entweder um Hilfe bitten oder Hilfe anbieten“, sagt er.

Die Zeiten aber sind längst vorbei. Heute ist das Internet privat, es gibt Personal-Computer und es gibt Microsoft, Google und viele andere Player, die die Endverbraucher auf dem Schirm hätten. Microsoft hat mit den ersten Betriebssystemen begonnen, die Sicherheitsregeln zu minimieren. „Es ging um Anwenderfreundlichkeit“, sagt Judt und erzählt von der Anfälligkeit der PC-Systeme.

Virenschutz ist nicht alles

Heute sei jeder Computerbesitzer sein eigener Administrator. Da es auf den Computern aber viele sensible und wichtige Daten gebe, müsse es auch einen Schutz dagegen geben. Er nennt Firewall und Virenscanner, aber auch die hätten in der Vergangenheit immer wieder versagt oder seien keine Garantie gewesen. Angriffe auf Unternehmen, der Angriff auf den Medizin-Campus Bodensee oder viele andere kleine Fälle, belegen seine Aussage.

Mit der KI wird der Enkeltrick immer perfider. Andreas Judt

Und jetzt komme noch die Künstliche Intelligenz (KI) dazu. Andreas Judt erläutert, dass es schon heute möglich sei, Video-Anrufe zu generieren, die dann mit dem Gesicht eines Vorgesetzten einem Mitarbeiter Anweisungen geben könnten, ohne dass der Vorgesetzte jemals aktiv geworden sei. „Mit der KI wird der Enkeltrick immer perfider“, sagt Judt. Abgesehen davon sei es gerade im Bereich der Sozialen Medien immer gefährlicher, den Inhalten zu trauen, wenn diese nicht seriös und nachvollziehbar seien.

Dritter Weltkrieg

Bisweilen könne man selbst gefälschte E-Mails nicht mehr von echten unterscheiden, was der Kriminalität Tür und Tor öffne. Die Angriffe, die sichtbar werden, könnten seiner Meinung nach alles nur Versuche sein, um zu testen, wann man auffliege. „Der eigentliche Angriff könnte uns noch bevorstehen“, malt Judt eine erschreckende IT-Zukunft. Andreas Judt meint dazu: „Der dritte Weltkrieg findet im Internet statt, hat man immer gesagt. Der läuft bereits.“

Forum IT-Sicherheit Anmeldung notwendig Die Teilnahme am Forum vor Ort oder via Live-Stream ist kostenlos. Man muss sich aber HIER anmelden.

Unter dem Strich gehe es also nicht darum, eine Schutzwand um sich und sein Computer-System zu bauen, sondern im Falle eines Angriffs den Schaden so gering wie möglich zu halten. Über Backup-Systeme müssten alle Daten sorgfältig gesichert werden, damit die Systeme wieder aufgebaut werden könnten. Zudem sollte der Schutz vor dem Auslesen der Daten nicht hoch genug bewertet werden. Und das gelte für Privatleute ebenso wie für Unternehmen.

Zielgruppe Unternehmen

An Unternehmen wendet sich auch das Forum IT-Sicherheit, das neben der DHBW auch vom Polizeipräsidium Ravensburg, bwcon, Südwestmetall (Bezirksgruppe Bodensee-Oberschwaben) und dem Digitalen Zukunfts-Zentrum Allgäu-Oberschwaben veranstaltet wird. Mit diesem Forum sollen Unternehmen, Zielgruppe sind hier vor allem die 200 Partner- und Ausbildungsunternehmen der DHBW, die Möglichkeit bekommen, sich auszutauschen, von den Erfahrungen anderer zu profitieren und zu kooperieren.

„Bei der IT-Sicherheit gibt es keine Konkurrenz. Die Gefahr betrifft alle gleichermaßen“, sagt Andreas Judt. Nicht eingeladen sind ausdrücklich Versicherer oder Dienstleister, die „Werkzeuge“ gegen IT-Bedrohungen vermarkten. Das solle kein Marktplatz werden, sondern einschließlich der Folgeveranstaltungen ein echtes Forum. Kostenlos ist es zudem und geboten wird auch eine ganze Menge.

Es wird gehackt

Es wird live gehackt ‐ selbstverständlich unter Aufsicht der Polizei ‐ womit gezeigt werden soll, was alles möglich ist. Und möglich ist bereits eine ganze Menge, wie Andreas Judt aus Erfahrung zu berichten weiß. KI kann als Türöffner und zur Darstellung falscher Informationen genutzt werden.

KI kann aber auch im positiven Sinne eingesetzt werden, was an der DHBW auch geschieht. „Wir wollen die KI nicht verteufeln, sondern sie nutzen. Bei uns befassen sich beinahe ebenso viele Studenten mit IT-Sicherheit wie mit KI“, so Andreas Judt. Und es gibt Vorlesungen über Ethik und Recht in diesem Studiengang.