Friedrichshafen

Istanbul und Salzburg bereichern den MTU-Cup

Lesedauer: 2 min

Eintracht Frankfurt und der FC Bayern schicken ihre U15 wieder nach Friedrichshafen. (Foto: Günter Kram/Guenter Kram +49 177-3328145 )

Beim hochklassigen U15-Hallenfußballturnier in Friedrichshafen gibt es in diesem Jahr ein paar neue Namen in der Teilnehmerliste. Dazu gibt es viel altbewährte Qualität.

Veröffentlicht: 03.11.2023 Von: Thorsten Kern