Was bedeutet es heute, jüdisch zu sein in Deutschland? Darauf gibt es nicht die eine Antwort, betont die Journalistin und Autorin Andrea von Treuenfeld. Was sich aber jedenfalls radikal verändert habe seit dem Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel: das Sicherheitsgefühl dieser Menschen.

Am Freitag, um 19.30 Uhr, spricht von Treuenfeld in der Volkshochschule (VHS) in Friedrichshafen über vielfältige jüdische Identitäten in Deutschland. Die VHS verrät, ob dafür spezielle Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind.

Andrea von Treuenfeld ist vor Jahrzehnten das erste Mal nach Israel gefahren und hat in einem Kibbuz gearbeitet. Sie erzählt, die Gespräche mit den Menschen und das Land hätten sie sehr beeindruckt.

Von Treuenfeld hat Israel immer wieder besucht, angefangen Bücher zu schreiben. „Und wenn man einmal damit anfängt, kann man auch nicht mehr damit aufhören.“ Bisher hat sie viel über Shoa-Überlebende geschrieben; in ihrem aktuellen Buch „Jüdisch jetzt!“ zeigt sie, wie jüdisches Leben in Deutschland aktuell aussieht.

Nur noch unter Polizeischutz

26 Menschen zwischen Mitte 20 und Mitte 40 stellt von Treuenfeld vor, darunter eine angehende Rabbinerin, ein EU-Abgeordneter und ein Rapper. Das Buch ist Ende April erschienen, allerdings „hat sich extrem viel geändert seit dem 7. Oktober, und das hat eine Dimension, die anders ist als vorher.“ Am 7. Oktober griff die Hamas Israel an, was den Beginn eines weiteren Krieges im Nahen Osten bedeutete ‐ der aber auch Juden in Deutschland betrifft.

Der Vortrag am Freitag, um 19.30, ist kostenlos, eine Anmeldung ist bis Freitag, 10. November, um 12 Uhr möglich.

„Ein solch abgrundtiefer Hass, der öffentlich gezeigt wird, ist eine Bedrohung für die jüdische Welt in Deutschland“, sagt von Treuenfeld. „Jüdische Sportverbände spielen gar nicht mehr oder unter Polizeischutz, eine Kippa trägt man sowieso nicht mehr oder nur bedeckt mit einer Cappy oder einem Hut, der Davidstern an der Kette wird jetzt erst recht unter dem Hemd getragen.“

Ein offenes Haus

Die Autorin selbst hat keine jüdischen Wurzeln, beschäftigt sich aber seit vielen Jahren mit dem Judentum und Israel. Seit kurzem merkt sie: „Veranstaltungen mit mir werden abgesagt, wenn sie in jüdischen Gemeinden stattfinden sollten. Die Leute haben Angst, zu kommen.“ Neu sei auch, dass Veranstalter Sicherheitsdienste organisieren oder der Polizei oder dem Staatsschutz Bescheid geben.

„Polizei und das Ordnungsamt sind über unsere Veranstaltung informiert“, sagt Detlev Maaß, Chef der VHS Friedrichshafen. Aber ansonsten seien keine besonderen Maßnahmen geplant. Wer zu der Veranstaltung kommen möchte, muss sich vorher anmelden. „Ich werde vor Ort sein und am Eingang die Besucherinnen und Besucher begrüßen sowie die Anmeldungen kontrollieren.“

Zudem stehe er mit der VHS Konstanz im Austausch, in der zuvor eine Lesung der Autorin stattfindet. „Grundsätzlich sind wir ein offenes Haus, in dem Begegnung und Dialog stattfindet. Ich gehe davon aus, dass das auch am Freitagabend der Fall sein wird.“