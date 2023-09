Interboot-Trophy: Olympiakandidat Simon Diesch dominiert

Die Interboot-Trophy in Friedrichshafen hat sich einer großen Beliebtheit erfreut. 16 Teams mit 64 Seglerinnen und Seglern waren bei der Regatta des Württembergischen Yacht-Clubs am vergangenen Wochenende am Start. Angesichts des guten Wetters ‐ oder angelockt von den Sachpreisen ‐ hatten sich noch zwei Teams kurzfristig nachgemeldet. Den Sieg bei der Interboot-Trophy für Segelyachten vom Typ J70 sicherten Simon Diesch, Klaus Diesch, Carlo Schnetz und Patrick Keck vom gastgebenden Verein.

WYC-Nachwuchssegler Winkelhausen sichert sich attraktive Preise

Insgesamt ließ Wettfahrtleiterin Alexa Schaufler acht Rennen segeln. Mit Spannung war schon der Zwischenstand am Samstag erwartet worden, als es um die „Antigua and Barbuda Challenge“ ging. Ausgelobt waren Meldegeld, Hafengebühren, Party-Eintrittsgelder und ein Charter-Rabatt für eine Yacht von KH+P bei der beliebten Regattaserie „Antigua Sailing Week 2024“. Es war eine knappe Entscheidung, da nach den drei Wettfahrten vom Samstag zwei Teams punktgleich an der Spitze lagen. Gewinner des Sachpreises im Wert von 2000 Euro war letztlich WYC-Nachwuchssegler Christoph Winkelhausen mit Yannick Hafner, Linus Doepp und Rosanna Schnetz.

Simon Diesch, sonst in der 470er-Jolle zu Hause, wo er noch Chancen auf einen Startplatz bei den Olympischen Spielen von Paris hat, kam am zweiten Tag bestens zurecht mit dem zunehmenden Nordostwind. Fünf erste Plätze in sechs Rennen belegen seine Professionalität. Schier mühelos holte er sich mit seinem Team Klaus Diesch, Carlo Schnetz und Patrick Keck den Gesamtsieg der Interboot-Trophy mit nur neun Punkten in acht Rennen. „Es war ein sensationelles Wochenende. Der Bodensee zeigte sich von seiner allerbesten Seite“, war Simon Diesch begeistert. „Ich hatte mit der Gewöhnung an das Kielboot anfangs etwas Schwierigkeiten. Es fährt nicht so schnell an wie eine Jolle. Aber es ist mit jedem Lauf besser geworden“, so Diesch weiter. Er lobte die Wettfahrtleitung um Alexa Schaufler, die das Maximum herausgeholt habe.

WYC-Liga-Veteran Max Rieger, der mit Felix Diesch, Evelyn Zettler und Domenico Giglione segelte, kam mit 15 Punkten auf Rang zwei. Beste Steuerfrau wurde Sabine Malina (WYC) mit ihrer Damen-Crew Julia Grötzinger, Lina Schnetz und Ellen Bauer.