Integrations-Projekt feiert zehnjähriges Bestehen

(sz) - Mit einer Ausstellung im Medienhaus am See in Friedrichshafen, die Porträts engagierter Menschen mit Migrationsgeschichte zeigt und von ihrer Arbeit in vielfältigen Tätigkeitsbereichen erzählt, feiert das Projekt „Zuhause in Friedrichshafen ‐ Guten Tag, Merhaba, Dobar dan“ sein zehnjähriges Bestehen. Die Porträts stammen von dem Ravensburger Fotografen Udo Dilger. Die Ausstellung ist noch bis 9. Dezember zu sehen.

Im Jahr 2013 sei das Projekt „Zuhause in Friedrichshafen“ erfolgreich gestartet, berichtete Angelika Hipp-Streicher, Fachleitung Soziale Hilfen der Caritas Bodensee-Oberschwaben, bei der Ausstellungeröffnung am vergangenen Freitag im Kiesel. Für zunächst drei Jahre sei die Startförderung durch die Baden-Württemberg-Stiftung in Kooperation mit dem Ministerium für Integration über das Programm „Vielfalt gefällt ‐ 60 Orte der Integration“ ermöglicht worden. „Friedrichshafen wurde zu einem Ort der Integration gewählt“, so Hipp-Streicher.

Bereits in den ersten Jahren sei eine Vielzahl von Netzwerken und Angeboten in unterschiedlichen Stadtteilen entwickelt worden. Dank der Anschlussfinanzierung durch die Stadt Friedrichshafen konnte das Projekt dauerhaft in das Angebot der Caritas übernommen werden. „Zuhause in Friedrichshafen“ binde Menschen mit Migrationsgeschichte ‐ Kinder, Jugendliche und Erwachsene ‐ aktiv ein und entwickle unter Beteiligung von Netzwerkern aus unterschiedlichen Herkunftsländern sozialraumorientierte und am Bedarf ausgerichtete Angebote, sagte Hipp-Streicher.

Die gezeigte Ausstellung, so Hipp-Streicher, stelle die Arbeit und das Engagement der Beteiligten vor und gebe ihnen Gesicht und Stimme. Ermöglicht wurde die Ausstellung durch eine finanzielle Förderung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und mit Unterstützung des Rotary-Clubs Friedrichshafen-Tettnang. Die Ausstellung rücke engagierte Menschen mit Migrationshintergrund in den Vordergrund und sei eine schöne Begegnungsstätte kultureller Vielfalt, sagte Ines Weber, Leiterin des Amtes für Soziales, Familie und Jugend der Stadt Friedrichshafen.

Die Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen von „Zuhause in Friedrichshafen“ ist noch bis Samstag, 9. Dezember, im Medienhaus am See in Friedrichshafen – Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr – zu sehen.