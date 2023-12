Inspiration, Erkenntnis, Fitness und Ausgleich im neuen Jahr

Frühlingsstimmung im Dezember - kurz vor den ruhigen Tagen zwischen den Jahren erscheint das neue Programm Frühjahr/Sommer 2024 der Volkshochschule Bodenseekreis. Das Programmheft in leuchtendem Pink ist ab sofort wieder in den Banken, Rathäusern, Einrichtungen des Landkreises und vielen Geschäften kostenlos erhältlich. Die über 1100 Kursangebote sind auch im Internet unter www.vhs-bodenseekreis.de zu finden und buchbar.

In den übersichtlichen Rubriken „Junge vhs“, „Politik, Gesellschaft, Umwelt“, „Kultur und Gestalten“, „Gesundheit“, „Sprachen“ sowie „Beruf und Digitales“ werden viele interessante Kurse, Workshops, Vorträge, Seminare und Exkursionen angeboten.

Neue und besondere Kurse in diesem Programm sind zum Beispiel „Selbstbehauptung für Grundschüler“, „Kundalini-Yoga für Jugendliche“, „Unterstützung für Eltern mit seelisch/psychisch erkrankten Kindern“, „17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung unserer Welt“, „Waldspaziergang mit dem Förster“, „Wildkräuter-führungen“, „Training und Ernährung für Hunde“, „Feng Shui“, „Reparaturen im Haushalt“, „Literaturreihe: auf den Spuren von…“, „Berühmte Schlösser und Paläste Europas“, „Aquarell intuitiv und abstrakt“, „Kreative Drucktechniken“, „Holzschnitzen für Anfänger“, „Dudelsack - Einsteigerkurs“, Vortragsreihe „Gesund und Fit durchs Leben, „Sanftes Fitness-Training im Freien“, „Nordic Walking am Morgen“, „Hula-Hoop Dance und Fitness“, „Indische Kochkurse“, „Frühlingsbäckerei mit Rhabarber“, „Osterbäckerei“, „Afrikanische Küche“, „Kinderkochkurse“, „verschiedene Kochkurse mit dem Thermomix“, „allgemeine Integrationskurse“, „Online: Polnisch und Thailändisch für die Reise“ und „Deutsch für den Beruf, Niveau B2 und C1“ sowie „Einbürgerungstest“ und „Sprachprüfung für die Einbürgerung“, „Japanisch und Portugiesisch für Teilnehmende mit und ohne Vorkenntnisse“, „Ukrainisch, Ungarisch und Arabisch für Anfänger“ „Italienisch, Spanisch und Englisch für den Urlaub“, „Medienberatung für Tablet und Smartphones“, „Finanzbuchhaltung am PC“, „Lohn- und Gehaltsbuchhaltung“… und vieles mehr.

Infos und Beratung unter Telefon 07541/204-5482, -5431 und -5246 sowie www.vhs-bodenseekreis.de