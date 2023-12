Inner Wheel spendet 20 Weihnachtspäckchen

Der Serviceclub Inner Wheel Friedrichshafen hat über 20 Weihnachstpäckchen für Frauen, die in Not geraten sind und von Arkade betreut werden, übergeben. Die Mitarbeiter von Arkade haben bei ihren Klientinnen im Vorfeld nach Wünschen gefragt und diese an Inner Wheel weitergegeben. „Da stehen Hygieneartikel wie Duschgele, aber auch Einkaufsgutscheine für Lebensmittelläden oder auch Schokolade auf den Wunschzetteln“, sagt Florian Nägele, Leiter für den Bereich Streetwork. Er bedankt sich bei Inner Wheel und betont die unkomplizierte Zusammenarbeit. Die Frauen des Clubs haben die Päckchen individuell verpackt und noch andere Kleinigkeiten dazugelegt wie Schals, Mützen, Handschuhe, „aber auch die gewünschten Artikel wie ein schönes Duschgel und ein Einkaufsgutschein beigelegt“, sagt Angelika Drießen von Inner Wheel.