Informationsabend an der Claude-Dornier-Schule

Die Claude-Dornier-Schule (Gewerbliche Schule) bietet Schülern der Haupt- und Werk-realschule, der Realschule, der Gemeinschaftsschule und des Gymnasiums sowie ihren Eltern, am Dienstag, 5. Dezember, um 19 Uhr bei einer Informationsveranstaltung alles Wissenswerte über die Schule.

Schüler mit Realschulabschluss oder gleichwertigem Bildungsstand (z.B. Abschluss der Werkrealschule oder der zweijährigen Berufsfachschule) sowie Gemeinschaftsschüler und Gymnasiasten ab Klasse 9 können am Technischen Gymnasium (TG) das allgemeine Abitur erwerben.

Für Schüler mit Hauptschulabschluss sowie für Schüler der Werkrealschule (ab Klasse 9) und Realschüler bietet die Zweijährige Berufsfachschule (2BFS) die Möglichkeit, die Fachschulreife (qualifiziertester Mittlerer Bildungsabschluss in Baden-Württemberg) zu erlangen und gleichzeitig in einem der Schwerpunkte Metall oder Elektrotechnik eine berufliche Grundausbildung zu erhalten.

Der Realschulabschluss/Werkrealschulabschluss zusammen mit einem Ausbildungsvertrag ist auch Voraussetzung für den Besuch des dreijährigen dualen Berufskollegs. Am Ende stehen der Gesellen- bzw. Facharbeiterbrief, das Berufskollegiatenzeugnis und mit Zusatzunterricht die Fachhochschulreife.

Die Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 5. Dezmeber, um 19 Uhr in der Claude-Dornier-Schule Friedrichshafen, Steinbeisstraße 26 (Berufliches Schulzentrum) statt. Anmeldungen für das Schuljahr 2024/2025 für alle genannten Schularten werden bis zum 1.März 2024 entgegengenommen. Für das Technische Gymnasium ist eine Anmeldung über das BewO-Portal auf www.schule-in-bw.de erforderlich. Die Schule steht für Einzelberatungen zur Verfügung, heißt es in der Pressemitteilung.