Im Süden von Hirschlatt entsteht so schnell kein Gewerbegebiet. Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen hat zwar die Fortschreibung des Regionalplans Bodensee–Oberschwaben insgesamt genehmigt. Die potenzielle Gewerbefläche im Norden von Friedrichshafen wurde aber wegen fehlender Siedlungsanbindung abgelehnt.

Das bedeutet zwar nicht das endgültige Aus für das rund 30 Hektar große Areal. Im Regionalplan ist das Gebiet jetzt als freie Fläche hinterlegt, die Stadt könnte also jederzeit ein eigenes, aufwändiges Verfahren starten, um hier Gewerbeflächen zu schaffen. Dennoch wird es jetzt erst mal eng mit Gewerbeflächen.

Ausweichen nach Tettnang oder Meckenbeuren

„Wenn Friedrichshafen den eigenen Betrieben eine Entwicklung bieten möchte, wird es schwierig“, sagt Wolfgang Heine, der Direktor des Regionalverbands Bodensee–Oberschwaben. Er beschreibt damit die Situation, die jetzt Fakt ist: Hirschlatt ist nicht im Regionalplan als mögliche Gewerbefläche hinterlegt, die Stadt habe in etwa noch 1,5 Hektar an Gewerbeflächen.

Friedrichshafen hat als industrielles Herz der Region kaum Entwicklungsmöglichkeiten. Wolfgang Heine, Direktor Regionalverbands Bodensee–Oberschwaben

„Die Betriebe müssen jetzt ausweichen, die nächsten Gewerbegebiete sind in Meckenbeuren und Tettnang.“ Darauf weise das Regierungspräsidium hin. Es könne natürlich sein, dass diese Kommunen die Flächen selbst brauchen. „Friedrichshafen hat als industrielles Herz der Region kaum Entwicklungsmöglichkeiten“, sagt Heine.

Gemeinderat gegen Hirschlatt

Bei Hirschlatt sollte nach den ursprünglichen Plänen der Stadt im neuen Regionalplan eine Potenzialfläche für ein 30 Hektar großes Gewerbegebiet hinterlegt werden. Im Fachjargon „Schwerpunkt für Industrie– und Gewerbe (IGD)“ genannt.

Platz für Betriebe auf einer Fläche von über 40 Fußballfeldern, das hätte die Chance auf langfristige gewerbliche Entwicklung möglich gemacht. Der Gemeinderat der Stadt hatte sich aber 2021 mehrfach wegen des hohen Flächenverbrauchs mehrheitlich dagegen ausgesprochen.

Die Regionalversammlung des Regionalverbands hat das Gebiet letztlich mit Verweis auf die wirtschaftliche Bedeutung von Friedrichshafen als Oberzentrum der Region trotzdem im Plan belassen. Es war ein Novum, dass ein mögliches Gewerbegebiet hinterlegt wird, obwohl es vom demokratisch gewählten Gremium der Kommune abgelehnt wird.

Hirschlatt nicht angebunden

Das Problem an der Fläche ist, dass sie nicht direkt an ein anderes Gewerbe– oder Siedlungsgebiet anschließt, was im Landesentwicklungsplan vorgeschrieben ist.

Im Anschluss an den Messewald nach der Abzweigung Richtung Gerbertshaus in Richtung Hirschlatt hätte ein Gewerbegebiet von 30 Hektar Größe entstehen sollen. Wegen fehlender Siedlungsanbindung hat das Ministerium die Pläne gestoppt. (Foto: Alexander Tutschner )

Das Ministerium verweist am Mittwoch ausdrücklich darauf, dass nach dem Nachhaltigkeitsprinzip die Zersiedelung der Landschaft vermieden werden soll und eine kompakte Siedlungsstruktur und eine effiziente Nutzung von vorhandenen Flächen und Infrastrukturen gewährleistet werden soll.

„Kein Härtefall“

Zwischen dem potenziellen Gewerbegebiet bei Hirschlatt auf der einen Seite und dem Bereich mit Messe und Flughafen auf der anderen Seite liegt noch ein Waldstück. Deshalb musste für die Fläche ein sogenanntes Zielabweichungsverfahren beantragt werden. Dabei musste das Regierungspräsidium Tübingen (RP) prüfen, ob ausnahmsweise gegen das „Anbindegebot“ verstoßen werden darf.

Das wurde vom RP jetzt klar verneint, „weil kein für eine Zielabweichung erforderlicher Härtefall gegeben ist und eine Zulassung daher gegen Grundzüge der Landesplanung verstoßen würde.“ Der mögliche Gewerbeschwerpunkt für Friedrichshafen–Hirschlatt wurde deshalb laut RP aus der Genehmigung der Gesamtfortschreibung Bodensee–Oberschwaben herausgenommen.

120 Hektar weniger Gewerbefläche

Die gleiche Entscheidung traf das RP für die ebenfalls geplanten und nicht angebundenen Flächen in Kißlegg–Waltershofen, Leutkirch–Riedlings und Pfullendorf–Wattenreute. Insgesamt geht es um eine Fläche von rund 120 Hektar, die jetzt aus dem Plan fallen.

Wie Verbandsdirektor Heine auf Nachfrage bestätigt, waren im neuen Regionalplan insgesamt 800 Hektar neue Gewerbeflächen hinterlegt, 400 Hektar hatte man schon im Bestand. Anstelle von 1200 Hektar gibt es jetzt im ganzen Verbandsgebiet in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodenseekreis 1080 Hektar vorhandene und potenzielle Gewerbeflächen.

Davon befinden sich lediglich 165 Hektar im Bodenseekreis. Laut Heine ist die grundsätzliche Idee im neuen Regionalplan, dass sich das Gewerbe in den kommenden 10 bis 15 Jahren mehr und mehr ins Hinterland des Bodensees verlagert.

Verbandsdirektor erwartet Flächendruck

Nicht aber im Wirtschaftszentrum Friedrichshafen. Die Entscheidung des Ministeriums bedeute „nicht das endgültige Aus für den Standort Hirschlatt“, sagt Heine weiter. Friedrichshafen könne bei Bedarf selbst ein Zielabweichungsverfahren beim RP beantragen.

Blick von Norden auf Hirschlatt: Eine Potenzialfläche für gewerbliche Entwicklung bei Hirschlatt wurde nicht im Regionalplan ausgewiesen. (Foto: Ralf Schäfer )

Die Fläche sei nicht durch einen Grünzug belegt. Freilich wäre dazu ein Stimmungsumschwung im Gemeinderat nötig. Ob das RP dann anders entscheidet, was die fehlende Anbindung betrifft? Heine glaubt jedenfalls, dass in Friedrichshafen bald ein entsprechender Flächendruck entstehen wird.

Er sieht die Voraussetzungen in Hirschlatt für ein Gewerbegebiet gegeben, da hier künftig die B30 in Richtung Ravensburg angebunden werden soll und weil Hirschlatt selbst wachse.

Tappeser bietet Unterstützung an

Regierungspräsident Klaus Tappeser verweist in einer Pressemitteilung in Bezug auf die abgelehnten Zielabweichungsverfahren darauf, dass jede Kommune die Möglichkeit habe, sich unter Beachtung der regionalplanerischen Vorgaben kommunal zu entwickeln.

„Der Regionalverband und die betroffenen Kommunen können sich darauf verlassen, dass wir sie bei der gewerblichen Entwicklung auch weiterhin unterstützen werden.“

Regionalplan genehmigt

Neben den vier potenziellen Gewerbegebieten wurde auch das Kalksteinabbaugebiet Mittelberg Beuron im Oberen Donautal abgelehnt. Ansonsten wurde die Gesamtfortschreibung des Regionalplans Bodensee–Oberschwaben genehmigt. Der bislang gültige Regionalplan aus dem Jahr 1996 ist damit abgelöst.

Im Regionalplan wird unter anderem festgelegt, welche Flächen für Siedlungsentwicklung, Rohstoffabbau, Infrastruktur oder Landwirtschaft verwendet werden dürfen und welche im Sinne der Natur geschützt werden müssen.

Verzögerung auch wegen Hirschlatt

Die Fortschreibung wurde unter Heines Vorgänger Wilfried Franke ausgearbeitet und 2021 von der Regionalversammlung beschlossen. „Unsere Aufgabe war es, eine Rechtsprüfung des Plans vorzunehmen. Zu eigenen planerischen Erwägungen und Entscheidungen sind wir nicht befugt“, sagte Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, gemäß Mitteilung.

Das Ministerium bestätigte außerdem, dass die Genehmigung so lange, fast zwei Jahre, dauerte, wegen der Zielabweichungsverfahren, wie eben Hirschlatt.

Die Stadt Friedrichshafen wollte sich am Mittwoch nicht zum Thema Regionalplan und Hirschlatt äußern, da in der Verwaltung „noch keine konkreten Ergebnisse über das Zielabweichungsverfahren vom Regionalverband“ vorliegen würden, wie eine Sprecherin mitteilte.