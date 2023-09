Friedrichshafen

In Wolfgangstraße Auto gestreift und davongefahren

Friedrichshafen

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Dienstag- und Mittwochmorgen in der Wolfgangstraße in Friedrichshafen sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Ein Unbekannter hatte laut Polizeibericht einen geparkten VW Lupo mutmaßlich beim Vorbeifahren touchiert, richtete dabei mehrere Hundert Euro Sachschaden an und fuhr danach einfach weiter.

Veröffentlicht: 21.09.2023