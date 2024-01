Die Spießgesellen sind immer gespannt auf die Rede, die der OB beim Jahresempfang halten wird. Diesmal stutzten sie ein wenig. Denn Andreas Brand sagte, er werde die Themen in der Reihenfolge ansprechen, in der sie ihm beim Schreiben der Rede in den Sinn gekommen seien.

In dem Fall dürfte er mit Blick aufs Klinikum gelassen sein. Denn die Krise, ausgelöst vom Tod einer Ärztin, erwähnte er erst, als weniger Brisantes schon abgehandelt war.

Und was ist eigentlich mit der ZF? Angesichts drückender Schulden und möglicher Stellenstreichungen, gegen die der Betriebsrat derzeit mobil macht, ist ihre Lage gerade nicht eben einfach. In der Rede des OB fehlte das Stiftungsunternehmen trotzdem komplett.

Dass Betriebsrat und IG Metall Demo können, haben sie am Mittwoch wieder mal unter Beweis gestellt. Ob dabei Wortwahl und in den Raum gestellte Zahlen dem Ziel gedient haben, ZF gut durch die Transformation zu bringen und möglichst alle Stellen zu sichern, wird unterschiedlich bewertet - je nach dem, auf welcher Seite des Verhandlungstisches man sitzt.

An den müssen sich nämlich alle wieder begeben, für Unternehmen und Beschäftigte. Die Stimmung dort dürfte schon entspannter gewesen sein.

Viel verhandeln konnte der Bodensee-Airport mit der Lufthansa nicht. Die große Airline hat dem kleinen Regionalflughafen einfach mitgeteilt, dass sie die Strecke Friedrichshafen Frankfurt ab April nicht mehr bedient. Der Grund klingt kurios: kaputte Triebwerke bei Maschinen, die gar nicht gen Bodensee fliegen.

Die wirtschaftlichen Folgen für den Flughafen könnten dramatisch sein: Ein Drittel der Passagiere nutzte 2023 die Verbindung. Spontan ist uns ein Satz des Fußballers Andi Brehme eingefallen: „Haste Scheiße am Fuß, dann haste Scheiße am Fuß.“

Nun kann man - wie die SPD - markige Forderungen an die Lufthansa richten oder dem Kranich am liebsten gleich den Hals umdrehen wollen, besser aber ist, was Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr und sein Team versuchen: schnell verlässlichen Ersatz suchen.

Kein Kinderspiel in einer Branche, die nicht nur Corona durchgewirbelt hat. Ob SkyAlps die Lösung ist? Hierzu fällt uns ein Sprichwort ein, dessen Autor den Spießgesellen unbekannt ist: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Was die Unterbringung von Geflüchteten angeht, darf man sich schon wundern. Händeringend wird nach Möglichkeiten gesucht, weitere Menschen unterzubringen. Sogar neue Quartiere werden gebaut. Auf das seit Jahren leerstehende Rote Haus kommt man erst jetzt.

Die Spießgesellen gehe jetzt nicht davon aus, dass das mit dem alten Ziel zusammenhängt, rund um die nahe ZF ein möglichst wenig anstößiges, „sauberes“ Quartier zu schaffen. Mit dem Hintergedanken wurde damals das ehemalige Bordell im Roten Haus argwöhnisch betrachtet. Wie dem auch sei: Es ist eine gute Idee, aus der Brache ein zentrumsnahes Quartier für Menschen zu machen, die Schutz und Hilfe brauchen.