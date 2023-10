Es wird noch in diesem Jahr 250 neue Kita-Plätze geben, 220 für über Dreijährige und 30 für jüngere Kinder. Das Problem zu wenig vorhandener Betreuungsplätze ist damit aber nicht gelöst. Das ist das Fazit des Sachstandsberichtes der Stadtverwaltung zur Situation der Kita-Plätze in dieser Stadt, der in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses (KSA) des Gemeinderates bekannt gegeben wurde.

Die neuen Plätze entstehen in der Kita Fischbach, die seit Oktober diesen Jahres in Betrieb ging und zehn Plätze für Kinder von ein bis drei Jahren und 50 Plätze für Kinder über drei Jahren zur Verfügung hat.In der Kita Zauberwald, einer temporären Einrichtung im Fallenbrunnen, wird es ebenfalls weitere Plätze geben.

Geplant sind 95 Plätze für über Dreijährige und 20 Plätze für unter dreijährige Kinder. Dort kommt es allerdings derzeit zu Verzögerungen weil Bauteile nicht lieferbar sind. Die Stadt rechnet mit Inbetriebnahme der Einrichtung im November diesen Jahres.

Inbetriebnahmen in Kürze

Und dann gibt es noch 40 Plätze in der temporären Kita Noadja, dem Ersatzbau Johannes Brenz im Familienzentrum Noadja. Träger ist hier die Evangelische Gesamtkirchenpflege. Das Gebäude ist zwar fertig, aber noch nicht betriebsbereit, die Stadt geht von einer Inbetriebnahme in Kürze aus.

Mit den 35 Plätzen der Kita Wunderland, die ebenfalls schon in Betrieb ist, sind das die genannten 250 Plätze, die geschaffen werden. Die Stadt hat aber nicht allein dieses Thema auf dem Zettel, sie kümmert sich auch um Marketingmaßnahmen, um neues Personal zu finden, und stellt nötige Fachkräfte ein.

Radiospot und Plakate

Mit einem Radiospot und Plakatwerbung wird in Friedrichshafen der hier mit einigen Zusatz- und Freiwilligkeitsleistungen angereicherte Beruf der Erzieherin oder des Erziehers in Kitas beworben. Der Radiospot sei sehr gut gelaufen, die Menschen würden explizit für die Stadt Friedrichshafen und auch für eine Einrichtung in Friedrichshafen arbeiten wollen, so die Verwaltung. Bei Bewerbungen für Einrichtungen sei aber auch zu beobachten, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda eine enorme Wirkung habe.

An diesem Punkt setzte Walter Zacke (Grüne) in der Sitzung an. Man habe in Kluftern beobachtet, dass vier Erzieherinnen zusammen zu einer anderen Häfler Kita gegangen seien. Das schade der Einrichtung und sei doch auch nicht im Sinne der Stadt. Dass man Menschen nicht vorschreiben könne, wo sie arbeiten, machte Bürgermeister Dieter Stauber klar. Trotzdem bemühe man sich, die Personalsituation und deren Probleme zu lösen. „Aktive Abwerbung wird nicht betrieben“, so der Bürgermeister.

Niemand wird abgelehnt

Aus der Statistik der Stadt geht hervor, dass es für die Kita Zauberwald 25 Bewerbungen gegeben habe, darunter drei intern, also aus bestehenden Einrichtungen in der Stadt. Bei der Kita Fischbach seien es 28 Bewerbungen gewesen, davon vier interne. Eingestellt wurden in Fischbach sieben Kräfte, neun hatten ihre Bewerbung zurückgezogen. In Fallenbrunnens Zauberwald sind es zwölf Einstellungen und sieben zurückgezogene Bewerbungen.

Matthias Eckmann (SPD/Linke) wollte wissen, was mit den abgelehnten Bewerbungen geschehe. Die, so versicherte die Verwaltung, würden an andere Häfler Einrichtungen vermittelt, was aber nicht immer funktioniere. „Wir lehnen niemanden ab“, so Dieter Stauber.

Unter dem Strich gibt es laut Stadtverwaltung Ende des Jahres noch immer 200 unversorgte Kinder unter drei Jahren. Vorschulkinder seien jedoch alle mit einem Kita-Platz versorgt.