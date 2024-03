Die Friedrichshafener Gastro-Szene bekommt eine neue Geschmacksrichtung dazu: Im ehemaligen Seehof in der Olgastraße 6 eröffnet demnächst das Acapulco, ein mexikanisches Restaurant. Auf der Speisekarte stehen nicht nur landestypische Gerichte wie Burritos, Enchiladas, Fajitas, sondern auch Burger oder Steaks.

„Der Umbau läuft planmäßig. Es gibt aber noch viel zu tun“, sagt Wirt Joseph Waruiru. Kein Wunder, immerhin verwandelt der 46-Jährige das bislang eher klassisch eingerichtete Restaurant in ein rustikales Lokal mit Schwingtür, massiven alten Holzbalken und bunten Wandbildern. „Wir wollen eine ganz besondere Atmosphäre schaffen“, sagt er.

Wirtschaft in Weingarten

Ähnlich wie die in seiner Wirtschaft in Weingarten, die Joseph Waruiru bereits seit zehn Jahren führt und die ebenfalls Acapulco heißt. Den neuen Standort in Friedrichshafen will er im Idealfall Mitte, spätestens Ende März eröffnen.

Unter der Woche geht es ab 17 Uhr los. Freitags, samstags und sonntags macht der Chef bereits mittags auf - nicht zuletzt wegen der einladenden Terrasse mit Seeblick, die zum Restaurant gehört. Ob er irgendwann einen Mittagstisch anbieten wird, weiß der 46-Jährige noch nicht.

Vorgänger geben auf

Er habe sich schon seit einer Weile in den Städten der Region nach einem zweiten Lokal umgeschaut. Als der Seehof in Friedrichshafen frei wurde, setzte sich Joseph Waruiru mit den Verpächtern zusammen und wurde sich schließlich mit ihnen einig.

Wie berichtet stellten die bisherigen Pächter Ende vergangenen Jahres schweren Herzens den Betrieb ein. Ihr Lokal überlebte die Corona-Pandemie und Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs nicht.

Von den Schwierigkeiten, die viele Gastgeber derzeit beklagen, lässt sich der 46-Jährige nicht beeindrucken: „Ich habe die Gastronomie im Blut, und die tolle Resonanz meiner Gäste in Weingarten ermutigt mich.“

Auf der Insel Mainau gelernt

Der Deutsche wuchs als Sohn einer kenianischen Mutter und eines kubanischen Vaters in Berlin auf. 1999 kam er an den Bodensee und absolvierte auf der Insel Mainau eine Ausbildung zum Koch.

Nach Stationen unter anderem auf der Insel Reichenau, in Konstanz und Österreich beschloss Joseph Waruiru, sein eigenes Konzept im eigenen Lokal umzusetzen. Den gastronomischen Hintergrund dafür hat er: „Ich habe als Koch, Barkeeper und Kellner gearbeitet, im gehobenen Restaurant und in einer ganz normalen Kneipe.“

Tex-Mex-Küche

Und wie sieht sein Konzept für Friedrichshafen aus? Joseph Waruiru hat sich der Tex-Mex-Küche verschrieben. Auf der Speisekarte sind entsprechend Klassiker der mexikanischen Küche, aber auch Spezialitäten zu finden, wie zum Beispiel Pollo con Pina Colada, Hähnchenbruststreifen mit Ananas und Gemüse in exotischer Kokossoße gebraten.

Für das Tex, Abkürzung für Texas, sorgen neben Burgern und Steaks unter anderem Chickenwings. Dazu gibt es selbstgemachten Eistee, Bier, Wein, Antialkoholisches und viele verschiedene Cocktails und Drinks. Wahlweise einzunehmen an der Bar oder in einer der neu geschaffenen Sitzecken.

Mitarbeiter gesucht

Um seine Gäste mit Speisen und Getränken zu versorgen, braucht der 46-Jährige allerdings noch Mitarbeiter. In Weingarten besteht seine Mannschaft aus 20 Leuten.

In Friedrichshafen sucht er Festangestellte, Minijobber und Aushilfen für Küche und Service. Dass gerade in der Gastronomie Mitarbeiter fehlen, macht Joseph Waruiru keine Sorgen: „Wenn es zwischenmenschlich passt, gebe ich auch Leuten eine Chance, die nicht vom Fach sind. Profis fallen nicht vom Himmel.“

Wandmalerin vom Bodensee

Aus dem neuen Team jetzt schon nicht mehr wegzudenken, ist ein Cowboy mit Sombrero, der sich seinem Gitarrenspiel hingibt. Zum Leben erweckt hat ihn Wandmalerin Lisa Mischke.

Die 41-Jährige stammt aus Hagnau, wohnt bei Heidelberg und gestaltet Hochhausfassaden, Freizeitanlagen oder Flächen in Hotels und der Gastronomie. Das Projekt Acapulco reizt sie, „weil es darum geht, dem Lokal ein bestimmtes Flair und damit einen Wiedererkennungswert zu verschaffen“.

