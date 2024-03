Ein Biber in Efrizweiler – sicher besser als ein Wolf im Riedlewald, aber was es damit auf sich hatte, interessierte dann doch in Kluftern. In Efrizweiler glaubten einige Anwohner verdächtige Spuren eines Biber entdeckt zu haben. Sie wunderten sich darüber und meldeten sich bei der Ortsverwaltung. Dort ging man der Sache nach und klärte vor allem das Erscheinen dieses wilden Tieres auf.

Dass der Biber zurückkehrt, ist bekannt und Thema vieler Debatten um die Schäden, die er anrichtet. Seit 2003 gibt es daher in Baden-Württemberg bereits das sogenannte Bibermanagement. Darin wird geregelt, wer für die Schäden aufkommen muss und wie man Schäden am besten verhindert.

Es kam ganz anders

„Die meisten Konflikte entstehen innerhalb eines Abstands von zehn Metern zum Gewässerrand. Die effizienteste Vorbeugung von Biberschäden und zugleich ökologisch wirksamste Maßnahme ist daher die Einhaltung des im Wasserhaushaltsgesetz vorgesehenen Zehn-Meter-Gewässerrandstreifens“, sagen dazu die baden-württembergischen Regierungspräsidien auf ihrer Internetseite zum Bibermanagement.

In Efrizweiler jedoch ist das alles ganz anders. Hier gibt es keine Schäden. Es war auch kein Biber, der hier seine Spuren hinterlassen hätte. Laut Ortsvorsteher Michael Nachbaur war es das Grünflächenamt, das mit den Arbeiten an besagtem Tag nicht fertig geworden ist, quasi das Messer hat stecken lassen und später weiterarbeitete. Schade eigentlich, denn so ein Biber tut auch viel für den Naturschutz.