In der Sonne Italiens zum Erfolg gepaddelt

Für die letzte offizielle Saisonregatta ging es für elf Paddler aus der Abteilung Kanu des VfB Friedrichshafen nach Ravenna (Italien). Hier fand vom 5. bis 11. September die 19. European Club Crew Championship im Drachenboot statt.

In der Kategorie der Senioren B gingen Andreas und Catrin Maier, Volker Braun, Andreas Kirchner und Walter Kolb an den Start. Walter Kolb startet ebenso noch für die Paddler der Kategorie Senioren C. Das Premier-Team unterstützten Carolin Rebstein, Leon Hammes, Marc Münst, Marius Maier, Mike Hauser und Anna-Lena Schacht aus Friedrichshafen. Die letzten drei Paddler traten dabei ebenso noch für die U24-Mannschaft an.

Die Paddler vom Bodensee feierten einige Erfolge. In den ersten Rennen am zweiten Turniertag ging es über die 2000-Meter-Distanz. Diese werden auf einer oval förmigen Bahn mit drei Wenden ausgetragen. Mit Häfler Beteiligung sprangen zweimal Gold und fünfmal Silber heraus.

An den zwei folgenden Tagen wurden in Italien die Sprintrennen über eine Distanz von 200 Meter bestritten. Trotz Wind und Temperaturen um die 30 Grad holten die Häfler hier ebenso zweimal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze.

Es folgten an den letzten beiden Tagen die unbeliebte Distanz von 500 Meter. Hier wurden verschiedene Renntaktiken ausprobiert und damit insgesamt viermal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze errungen.

Ein weiteres Highlight der Regatta war die Beteiligung von Olympiakanutin Jule Hake. Sie ging für die Renngemeinschaft aus Heilbronn an den Start. Von ihr konnten sich die VfB-Paddler noch hilfreiche Tipps für das Training holen.