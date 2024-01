In diesem Jahr dauert die Fasnet nur knapp fünf Wochen, schuld daran ist der frühe Frühlingsvollmond, und das hat die Narrenvereine vor organisatorische Herausforderungen gestellt.

Für alle Zünfte war die Terminfindung und - abstimmung bei den vielen Veranstaltungen dieses Mal besonders anspruchsvoll, aber mancher Narr findet darin auch etwas Gutes. So liegt für Karl Haller, Präsident des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen, die Würze in der Kürze.

Den Narrenzünften bleiben dieses Jahr nur etwa fünf Wochen Zeit seit Beginn der Fasnet am 6. Januar bis zum Aschermittwoch, der das Ende der Fasnet signalisiert. Schön erklärt wird die Berechnung auf der Homepage der Lindauer Narrenzunft (narrenzunft-lindau.de). Danach richtet sich die Dauer der Fasnet nach dem ersten Vollmond im Frühling, und dieser ist dieses Jahr bereits Ende März.

Früher Beginn der Fastenzeit

Der darauffolgende Ostersonntag, der wiederum auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond fällt, ist dadurch bereits am 31. März. Damit verschiebt sich auch der Fastenbeginn an Aschermittwoch deutlich nach vorne: Um die 46 Tage Fastenzeit bis Ostern einzuhalten, beginnt sie dieses Jahr am 14. Februar.

Damit die Narren nicht auch noch über die kommenden Jahre grübeln müssen, hat die Lindauer Narrenzunft als Service auf ihrer Internetseite auch die Fasnettermine bis 2050 aufgelistet. Dann kann schon mal mit der Terminplanung begonnen werden. Denn dass die Wochen schnell gefüllt sind mit Bällen, Umzügen und anderweitigen närrischen Veranstaltungen, bekommen die Narrenzünfte dieses Jahr besonders zu spüren.

Zünfte sind vorbereitet

Die Planung und Organisation des Programms kann eine Herausforderung für die Leitungen der Zünfte darstellen, sagt Fabio Ivacic, Zunftmeister der Narrenzünfte Ailingen. Doch war die kurze Dauer ja bekannt, und so haben es die Ailinger und die anderen Vereine letztlich doch gestemmt; die Erfahrung und Routine aus den letzten Jahren machte es leichter, und so wurde dann alles untergebracht.

Die Kürze der Fasnet war natürlich keine Überraschung, meint auch Karl Haller, Präsident des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen. Man habe sich in den vergangenen Monaten gut dafür gewappnet. Zwar seien die Vorbereitungen auf die Fasnet intensiver gewesen, sagt er, und es gibt durchaus viele Überschneidungen bei den Terminen, aber dennoch findet Haller eine kurze Fasnet angenehmer als eine, die sich in die Länge zieht. Die komprimierte Form hat auch ihren Reiz.

Für die Mitglieder der Zünfte bedeutet die kurze Zeit ganz praktisch, dass sie in kurzer Zeit viele eigene Termine haben, während sie selbst nur wenige auswärtige Veranstaltungen besuchen können; dafür fehlt schlichtweg die Zeit.

Enger Terminkalender

So war die Narrenzunft Seegockel in Friedrichshafen beispielsweise am 13. Januar mittags sowohl beim Narrenbaumstellen in Kippenhausen als auch in Berg vertreten, während am selben Abend der Eröffnungsball der Bächlesfischer in Fischbach stattfand sowie der Eröffnungsball der Narrenzunft Ailingen.

Dass nicht jede Veranstaltung besucht werden kann, merke man auch am Publikum, berichtet Bernd Wolferseder, Vorstandsmitglied der Narrenzunft Fischbach. Vor allem auf den Bällen sei dies zu spüren, während die Publikumszahl bei den Umzügen von der engen Taktung der diesjährigen Fasnet nicht beeinflusst werde.

Vorteile hat für ihn die Kürze der diesjährigen Fasnet daher nur wenige, einzig, dass die Ruhe nach so einer stressigen Fasnet früher wieder einsetze, sei positiv. Doch egal wie lang oder kurz die Fasnet auch gehe, traurig sei man am Ende dieser Zeit immer, sagt Wolferseder.