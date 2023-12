Seit Herbst 2017 steht sie in einem Hangar am Rande des Friedrichshafener Flughafens. Ohne Tragflächen, ramponiert, schon lange flugunfähig. Für die einen ist sie trotzdem ein wichtiges Symbol für die wehrhafte deutsche Demokratie. Für die anderen nur ein Haufen Blech, der viel zu viel Geld verschlingt. An der „Landshut“ scheiden sich die Geister.

Ein dreiköpfiges Team der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) soll aus dem Flugzeug, das 1977 von linken Terroristen entführt und in Mogadischu von der Elitetruppe GSG 9 befreit worden ist, einen Lernort in Friedrichshafen machen.

Nicht allen gefällt das Konzept, von dem bis dato noch gar nicht so viel bekannt ist. „Wir haben uns ein richtiges Museum gewünscht“, sagt Diana Müll, eine der „Landshut“-Geiseln. „Wie das im Moment läuft, das macht mich schon sehr traurig.“

Vieles im Hintergrund

Im Moment läuft vor allem vieles im Hintergrund, bei der Projektgruppe „Interdisziplinäre Bildung und Vermittlung ,Landshut’“ in Bonn, dem Sitz der bpb. Drei Hauptamtliche kümmern sich dort um den künftigen Lernort und das multimediale Bildungspaket, das um ihn herum angeboten werden soll, unterstützt von mehreren anderen Abteilungen des Hauses.

Die Passagiermaschine Wrack der „Landshut“ steht in einem Hangar am Bodensee Airport in Friedrichshafen. (Foto: dpa )

Zum Trio gehört Dominique Hipp, promovierte Kultur- und Literaturwissenschaftlerin, die vor dem Job bei der Bundeszentrale für politische Bildung unter anderem für das Deutsche Historische Museum in Berlin tätig war.

„Wir arbeiten daran, die Inhalte so zu vermitteln, dass sie eine aktivierende Form haben“, sagt sie und stellt klar, dass der „Lernort Landshut“ kein klassisches Museum wird. Dort werde geforscht, gesammelt und bewahrt - all das werde nach der Eröffnung 2026 in Friedrichshafen nicht passieren, mit der Ausnahme der Bewahrung der „Landshut“.

„Auseinandersetzungen provozieren“

Vielmehr stünden Beteiligung und Vermittlung im Zentrum. „Wir wollen Auseinandersetzungen provozieren und die Nutzerinnen und Nutzer des Lernorts ermutigen, sich einzubringen.“ Es werde ein Ort der Demokratiebildung entstehen.

Der Blick des Künstlers auf das Wrack der „Landshut“: Die Aufnahme des Fotografen David Klammer entstand 2022. (Foto: bpb )

Eine Zielgruppe seien Schülerinnen und Schüler, aber auch die Bewohner der Region Bodensee-Oberschwaben und die Touristen, habe man im Blick, sagt Hipp. „Es soll unter anderem darum gehen, wie der Staat damals auf den Angriff reagiert hat und welche Lehren wir daraus für die Gegenwart ziehen“, ergänzt ihr Kollege Christian Gieseke.

„Keine abgeschlossene Ausstellung“

Der Historiker hat seine Masterarbeit über die Terrorgruppe RAF geschrieben, deren Führungsspitze 1977 durch die Entführung der Lufthansa-Boeing aus der Haft freigepresst werden sollte. „Wir planen keine abgeschlossene Ausstellung, sondern wollen schnell aktuelle Themen aufnehmen können.“

Bei allen Überlegungen stehe das Originalobjekt, die „Landshut“, im Fokus, sagt Gieseke. „Sie wird natürlich bewahrt und ein Stück weit restauriert“, erklärt er. Man werde den Flieger aber nicht rekonstruieren. „Es gibt den Originalzustand einfach nicht mehr“, sagt der Historiker. Stattdessen wolle man die Geschichte des Flugzeugs nach 1977 selbst zum Thema machen. Genau das ist einer der Punkte, an denen sich Kritik entzündet.

„Ich bin halt Pilot“

„Sie wollte so wieder hergerichtet werden wie damals“, sagt Jürgen Vietor. „Ich bin halt Pilot. Für mich muss ein Flugzeug schön aussehen. Das ist doch furchtbar, wie sie jetzt dasteht.“ Der heute 83-Jährige war 1977 Co-Pilot der „Landshut“ und musste die entführte Maschine nach der Ermordung von Kapitän Jürgen Schumann durch die Terroristen allein fliegen.

Im November haben sich Lehrer und Mitarbeiter anderer Bildungseinrichtungen bei einem Workshop in Friedrichshafen mit dem „Lernort Landshut“ beschäftigt. (Foto: Silas Stein )

Dass überhaupt etwas vorwärts geht, begrüßt Vietor. Jahrelang hatte sich die Politik über die „Landshut“ gestritten, nachdem sie im September 2017 auf Weisung des damaligen Außenministers Sigmar Gabriel (SPD), aber ohne Nutzungskonzept von einem Flugzeugschrottplatz in Brasilien nach Friedrichshafen geholt worden war. Erst im November 2020 kam das Wrack in die Zuständigkeit der bpb, nachdem der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) dank seiner Verbindungen im Haushaltsausschuss des Parlaments einen entsprechenden Beschluss organisiert.

„Sehen und spüren, was dort passiert ist“

Ein „richtiges Museum“ hätte Jürgen Vietor allerdings besser gefallen als ein „Lernort“. So sieht das auch Diana Müll, die im Alter von 18 Jahren als Geisel in der „Landshut“ saß. „Mann muss doch sehen und spüren können, was dort passiert ist“, sagt sie über das Ausstellungskonzept. Gemeinsam mit anderen habe sie lange für ein Museum in Berlin-Tempelhof gekämpft. „Wir merken aber, dass wir mit unserer Kritik nicht weiterkommen.“

Noch deutlicher wird Dieter Fox, der als GSG-9-Beamter an der Befreiung der 86 Geiseln in Mogadischu unmittelbar beteiligt war. „Das sollte mal eine Gedenkstätte werden. Jetzt gehen die Pläne Richtung Lego oder Playmobil.“ Die Zeitzeugen seien in die Planung nicht eingebunden. „Das wird doch alles trocken und schablonenhaft.“

Mit Ex-Geiseln im Austausch

Hipp und Gieseke sagen, dass das Stimmungsbild der ehemaligen Geiseln bunter sei als das, was man in der Öffentlichkeit wahrnehme. „Wir sind mit vielen im direkten Austausch. Manche scheuen den Kontakt zur Presse, einige sagen: Jetzt lasst die von der Bundeszentrale für politische Bildung einfach mal machen“, erzählt Dominique Hipp.

Das Bundesinnenministerium, zum dem die bpb gehört, steht nach wie vor zur Idee des „Lernorts Landshut“, der Elemente eines Museums aufweisen werde. „Im Sinne eines Dokumentationszentrums wird es möglich sein, sich über die Geschichte der ,Landshut’ zu informieren. Ähnlichkeiten zu einer Gedenkstätte ergeben sich nicht zuletzt aus der gewaltvollen Geschichte der ,Landshut’“, schreibt ein Sprecher des Ministeriums auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. „Durch den Lernortcharakter sollen Besucherinnen und Besucher zu Gesprächen über die vergangene, heutige und zukünftige Demokratie bewegt und Möglichkeiten der Teilhabe angeboten werden.“

„Lediglich Authentizität simulieren“

Klar ist die Haltung des Bundesregierung zur Frage der Flugzeugrestaurierung. Die „Landshut“ werde „im jetzigen Zustand fachgerecht konserviert und nur teilweise restauriert“. Eine Rekonstruktion würde „sowohl aus didaktischer als auch aus restauratorischer Sicht lediglich Authentizität simulieren“. Der Originalzustand des Flugzeuges sei „durch Weiternutzungen, mehrmaligen Tausch sämtlicher mobiler Bauteile sowie Ent- und Überlackierungen nicht mehr vorhanden“.

Zu den Kritikern der bpb-Pläne zählt der hessische Bundestagsabgeordnete Till Mansmann (FDP). Er fordert nach wie vor, die Maschine in Tempelhof auszustellen. Und er wünscht sich eine originalgetreue Wiederherstellung der Maschine. „In einem restaurierten Flugzeug könnte man Geschichte atmen“, sagt der Politiker. „Man könnte dann nachvollziehen, was die Geiseln über Tage durchgemacht haben.“

„Unangemessener Umgang mit dem Leid der Opfer“

Mansmann liefert eine Erklärung, warum das Thema so lange und so kontrovers diskutiert wird. „Viele wollen sich nicht gern mit diesem Aspekt der Geschichte auseinandersetzen“, sagt er und vermutet politische Motive hinter den Plänen der Bundeszentrale. „Es fehlt der Wille, den linksradikalen Terror aufzuarbeiten.“ Für ihn ist das „unangemessener Umgang mit dem Leid der Opfer“.

Das Innenministerium widerspricht dieser Kritik. Die bpb arbeite „das Thema ,linker Terrorismus’ kontinuierlich sowohl historisch als auch in seinen gegenwärtigen Kontexten“ auf, schreibt der Sprecher. Diese Expertise werde in Konzeption und Realisierung des Lernorts eingebunden.

„Ein großes Pfund“

Auch Martin Gerster, der „Landshut“, bpb und Friedrichshafen zusammengebracht hat, versteht die Kritik nicht. Es sei eine sehr verfahrene Situation gewesen, die SPD, FDP und Union Ende 2020 im Haushaltsausschuss aufgelöst hätten - zugunsten des Lernorts. „Dort können wir vermitteln, was damals war und was wir heute daraus lernen können. Das ist doch ein großes Pfund.“ Wer die Diskussion um die „Landshut“ erneut aufmache, der riskiere, dass das Projekt am Ende komplett scheitere.

Weil die Eröffnung des Lernorts erst im Jahr 2026 - und damit ein Jahr vor dem 50. Jahrestag von Entführung und Befreiung der „Landshut“ - geplant ist, sind auch viele konzeptionelle Entscheidungen noch gar nicht gefallen. Gesetzt seien der Ort Friedrichshafen, das mittlerweile angemietete Gebäude (eine ehemalige Flugzeugwerkstatt am Rande des Flughafens Friedrichshafen), das zentrale Objekt und ein vom Bundestag beschlossenes Gesamtbudget von 15 Millionen Euro, sagen die Verantwortlichen der bpb.

„Schnell Teil der Stadtgesellschaft“

Noch gearbeitet werde an der Ausgestaltung im Inneren, am Bildungspaket und an der Frage, welcher Träger für den Lernort verantwortlich sein werde. „Wir wollen das Flugzeug schon vor der offiziellen Eröffnung allgemein zugänglich machen“, verspricht Christian Giesecke. „Wir wünschen uns natürlich, dass der Lernort auch schnell Teil der Stadtgesellschaft in Friedrichshafen wird“, hofft Hipp.

Eins ist den bpb-Referenten angesichts der immer wieder aufkommenden Kritik wichtig: „Es muss klar sein, dass die Bundeszentrale für politische Bildung vom Bundestag den Auftrag zur Schaffung des ,Lernorts Landshut’ erhalten hat und dass wir den Auftrag nach unseren Grundsätzen umsetzen“, sagt Gieseke. „Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik. Ich glaube aber nicht, dass sich die Beschlusslage des Bundestags noch einmal ändern wird.“

Versöhnliche Sprachregelung

Zumindest das Häfler Rathaus beginnt offenbar, mit der „Landshut“ seinen Frieden zu machen. Oberbürgermeister Andreas Brand (parteilos) und erhebliche Teile des Gemeinderats hatten das Projekt teils misstrauisch beäugt, teils offen abgelehnt - vor allem weil sie befürchteten, am Ende auf den Kosten sitzen zu bleiben. Die offizielle Sprachregelung Ende 2023 klingt versöhnlich: „Mit der Bundeszentrale für politische Bildung wurde ein kompetenter und gut vernetzter Akteur für die Realisierung des Lernortes gefunden. Dies begrüßt die Stadt Friedrichshafen, denn nun kann durch die Landshut, losgelöst von Einzelinteressen, ein Teil der deutschen Geschichte erlebbar gemacht werden.“