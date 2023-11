In Berg werden bald geflüchtete Minderjährige untergebracht

Das Landratsamt plant in Ailingen-Berg in Friedrichshafen eine Betreuungseinrichtung für geflüchtete Minderjährige. Wie das Landratsamt selbst mitteilt, sollen Im Köstenbach 11 ab dem Frühjahr 2024 etwa 24 Jugendliche und junge Erwachsene in einer sozialpädagogisch betreuten Wohnform leben.

Die in der Fachsprache unbegleitete minderjährige Ausländer, kurz UmA, genannten jungen Menschen sind schulpflichtig und werden tagsüber durch ausgebildete Betreuerinnen und Betreuer begleitet. Diese sollen sicherstellen, dass die Jugendlichen einen geregelten Tagesablauf und Verpflegung haben. Zudem kümmern sie sich um die Notwendigkeiten des täglichen Lebens. Nachts sei laut Landratsamt Sicherheitspersonal vor Ort.

Unter den Untergebrachten sollen vier junge Erwachsene sein

Voraussichtlich werden in Ailingen-Berg überwiegend 15- bis 17-jährige Jungs einziehen, die ohne sorgeberechtigte Begleitung im Bodenseekreis angekommen sind. Deshalb ist das Jugendamt des Landratsamts für deren Betreuung zuständig.

Nach aktueller Planung seien vier der voraussichtlich insgesamt 24 Betreuungsplätze für die Verselbständigungs-Begleitung junger Erwachsener zwischen 18 und in der Regel 21 Jahren vorgesehen. Mit dieser sozialpädagogischen Betreuungsarbeit werde ein professioneller Träger der Jugendhilfe beauftragt.

Zuerst muss die Unterkunft umgebaut werden

Das Wohngebäude in unmittelbarer Nachbarschaft eines landwirtschaftlichen Betriebs wurde vom Landkreis für zunächst drei Jahre angemietet. Der Vertrag sieht jährliche Verlängerungsoptionen vor. Aktuell plane das Bau- und Liegenschaftsamt des Landratsamts die nötigen Umbau- und Ertüchtigungsmaßnahmen.

Insbesondere müssten im Bereich des Brandschutzes noch Einbauten erfolgen. Aus jetziger Sicht sollen die handwerklichen Arbeiten dann in den ersten Wochen des neuen Jahres beauftragt und erledigt werden, sodass die ersten Jugendlichen hier im Frühjahr einziehen könnten.

Landratsamt will mit Nachbarn und Anwohnern sprechen

Bevor der Betrieb der Einrichtung beginnt, will das Landratsamt mit den Nachbarn und Anwohnern in den Dialog gehen. Dabei wird die Arbeit der Jugendhilfeeinrichtung vorgestellt und es werden Ansprechpersonen benannt.

Die anhaltende Migrationskrise fordere Landkreise und Kommunen aktuell extrem, heißt es in der Pressemitteilung. Die Versorgung und Betreuung unbegleiteter Jugendlicher müsse dabei gesetzlich nach Jugendhilfestandards erfolgen. Aktuell kümmere sich das Jugendamt des Bodenseekreises um 95 junge geflüchtete Menschen. Diese Betreuung dauere in der Regel bis zur Volljährigkeit an, beziehungsweise bis Angehörige in Deutschland ausfindig gemacht werden konnten.

Unter bestimmten Voraussetzungen begleite das Jugendamt die jungen Menschen auch noch beim Schritt ins Erwachsenenleben. Diese Betreuung und Begleitung leiste das Jugendamt für alle jungen Menschen in seiner Obhut, unabhängig von deren Herkunft und ausländerrechtlichem Status.