Deutschlandweit läuft am Donnerstag, 24. August, der Film „Ponyherz“ an. Allerdings werden nur die wenigsten Besucher wissen, dass bei der Kinderbuchverfilmung ein Hauptakteur aus Friedrichshafen kommt: Wildpferd Ponyherz — zumindest eines der drei Pferde, die den tierischen Hauptdarsteller verkörpern. Mit dem Filmdreh haben sich die Pferdetrainerinnen Tanja Riedinger und Bettina Rittler gemeinsam mit Andalusierstute Estella einen Kindheitstraum erfüllt.

Seit fast 14 Jahren gehört die braune Stute zur Familie der Social–Media–Stars, die seit ihrer gemeinsamen Schulzeit am Karl–Maybach–Gymnasium in Friedrichshafen auf YouTube und in den sozialen Netzwerken unter „Nativehorse“ ihre tierischen Erlebnisse und Trainingserfolge mit der Kamera festhalten. Von Anfang an dabei: Estella. Offiziell gehört das Pferd Dorothee Riedinger, der Mutter von Tanja, die gemeinsam mit Estella in Ailingen wohnt.

Rolle ihres Lebens

„Ich freue mich und bin tierisch stolz, meine Telly demnächst auf der großen Leinwand zu sehen“, freut sich Dorothee Riedinger wenige Tage vor Filmstart. Bereits im Juli 2022 teilte ihre Tochter Tanja den Followern von „Nativehorse“ stolz mit: „Seit vielen Jahren zeigt Estella Außergewöhnliches in unseren YouTube Videos.“ Mit der Verfilmung der Kinderbuchreihe „Ponyherz“ sei über das Pferde-Stunt-Team „Filmpferde.com“ ein Rollenangebot hereingekommen, das „perfekt zu ihr passt.“

Andalusierstute Estella ist die Hauptdarstellerin von Ponyherz. Ihre Szenen mit Schauspielerin Martha Haberland meistert sie mit Bravour. (Foto: Christine Schröder )

Im vergangenen Sommer haben die Pferdetrainerinnen ihre Fans dann mit auf die spannende Reise des Filmdrehs genommen. Regelmäßig posteten sie Updates von der Arbeit, die sie ins Hamburger Umland, nach Thüringen und nach Nordrhein–Westfalen geführt hat.

„Es ist, als habe die Rolle schon immer auf Estella gewartet“, schreiben die beiden. „Für viele Szenen mussten wir gar nichts Spezielles üben. Es war das, was wir schon ewig gemeinsam machen.“

Regen ist nicht ihr Ding

Mit ihren großen Stärken habe Estella das Filmteam verzaubert. „Sie macht einen Mega Job“. Vor allem die freien Szenen als Wildpferd, aber auch die Reitszenen habe sie toll gemeistert.

Andalusierstute Estella ist die Hauptdarstellerin von Ponyherz. Ihre Szenen mit Schauspielerin Martha Haberland meistert sie mit Bravour. (Foto: Christiane Schröder )

Eines gefiel der temperamentvollen Stute bei den Dreharbeiten aber gar nicht: „Kuscheln im Regen. Wenn jemand sie am Kopf anfasst, wenn es nass ist, dann wird sie sehr ungemütlich.“ Zum Glück habe es für diese Szenen Doubles gegeben, damit jedes Pferd mit seinen Stärken arbeiten kann.

Für Dorothee Riedinger ist Estella ohne Wenn und Aber das beste Pferd, das man sich wünschen kann. „Es ist etwas ganz Besonderes, das Tanja und Bettina mit ihr über all die Jahre geleistet haben.“ Bei Auftritten gibt sie den beiden freie Hand und schickt ihr Pferd ruhigen Gewissens mit auf die Reise.

Trotzdem freut sich Dorothee Riedinger, ihre „Telly“ seit Anfang August wieder bei sich zu haben. Denn nach einer krankheitsbedingten Auszeit ist die 17–jährige Stute wieder zurück am Bodensee. „Jetzt kann ich wieder jeden Tag zu ihr.“

Preview vor Häfler Publikum

Ab Donnerstag ist die Verfilmung der Kinderbuchreihe in den Kinos zu sehen. Auch im Cineplex Friedrichshafen und in Lindau galoppiert Estella dann „wild und frei“ über die Kinoleinwand.