75 Jahre Häfler Fasnet, das sind 75 Jahre einer Entwicklung, die nur noch wenige mitbekommen haben. Und einer der wenigen, die beinahe von Anfang an dabei waren, ist Kurt Jetter. Heute 96 Jahre alt, hat er seit 1952 geholfen, den Festsaal für die Bälle zu schmücken.

Kurt Jetter (links im Bild mit seiner Frau Traudel 1961) ist seit 1952 aktiv beim heutigen Verein zur Pflege des Volkstums unterwegs, baut für den Bürgerball auf und fotografiert seit 1956 auf dem Ball. (Foto: Kurt Jetter )

Vereinsmitglied wurden Kurt Jetter und seine Frau Traudel 1956. Zum Saalschmücken ist er gekommen, weil er darin Erfahrung als Sattler und Polsterer hatte. Eigentlich hatte er technischer Zeichner gelernt, den Beruf aber wegen des Krieges nicht mehr ausführen können. Seine Mutter habe sich damals gewünscht, dass er Friseur werde.

„Als ich mich da vorstellte, meinte der Meister gleich, ich sei viel zu groß dafür. Die Stühle ließen sich damals noch nicht in der Höhe verstellen“, lacht Kurt Jetter und erzählt, wie er dann bei Zeppelin in der Sattlerei landete.

Anekdoten aus der Geschichte

Es sind kleine Geschichten, Anekdoten und Augenblicke, an die sich Kurt Jetter erinnert und die er gerne erzählt. Schnappschüsse sind auch seine Fotos. Momentaufnahmen aus einem bunten Leben der Fasnetsgeschichte in dieser Stadt.

Der Saalschmuck war Anfang der 50er Jahre noch komplizierter als heute. Mit einem großen Netz wurde in der Alten Festhalle eine Zwischendecke eingezogen und an dieses Netz mussten dann selbstgebaute Papierschlangen oder Fahnen oder was auch immer geknüpft werden.

Rutsche in den Festsaal

Kurt Jetter erinnert sich an eine Rutsche, die in den Saal führte und die im Laufe des Abends immer gerne genutzt wurde. Er zeigt ein Bild dazu, das sich in seiner Sammlung befindet. Seit 1956 hat er auch die Bürgerbälle fotografiert und viele Aufnahmen von Freunden beim Narrenbaumstellen oder bei Umzügen gesammelt.

Die Rutschbahn in der Alten Festhalle erfreute sich großer Beliebtheit. (Foto: Kurt Jetter )

Es gab seinerzeit sogar einen Fasnetsprinzen, wie ihn die großen Karnevalsgesellschaften in Münster, Düsseldorf oder Mainz haben. Von einem solchen und seinem Wagen habe man sich aber schnell auch wieder verabschiedet. Den Prinzen und späteren Präsidenten Albert Brauchle zeigen einige Bilder im Kreise der Seerosen - ein Ballett, das auf keinem Bürgerball und auch auf den Umzügen nicht fehlen durfte.

Hexen waren zu laut

Ebenso alt wie der Verein sind auch die Buchhornhexen und die gab es schon damals. Als irgendwann die Hexen zu laut auf der Tribüne gewesen seien, habe man dort eine Wand installiert, damit die Hexen das Geschehen im Saal nicht stören würden. Kurt Jetter ist selbst Mitglied der Buchhornhexen und erinnert sich lebhaft daran, dass die Hexen dann in einer Pause des Bürgerballs diese Wand kurzerhand wieder demontiert hätten, „schließlich wollten sie ja auch etwas mitbekommen“, sagt er.

1 von 18

So beschreibt er, wie die Bühnenbauer damals öfters in ihren Werkzeugkisten auch Bierflaschen hatten, weil das Bier im Saal teuer gewesen sei. Oder eine Geschichte dreht sich um eine Frau, die mit Eintrittskarte in den Saal kam und dann versucht habe, unbemerkt andere Gäste durch die Notausgänge, die in der Alten Festhalle nicht hätten verschlossen werden dürfen, einzulassen.

Tricks für den Hausmeister

Die Bühnenbauer und Saaldekorateure hätten auch ihre Gewohnheiten mit dem Hausmeister der Halle gehabt. „Wenn irgendwo ein Nagel eingeschlagen werden musste, haben andere Kollegen den Hausmeister umringt und abgelenkt. Der hätte das nie genehmigt, aber der Nagel war halt nötig“, erzählt Kurt Jetter.

Eine Anekdote dreht sich um die Idee, beim Bürgerball am Schluss lauter Luftballons von der Decke auf das Publikum schweben zu lassen. „Das war ein heilloses Durcheinander, weil die Ballons sich nicht voneinander lösten“, sagt er. Die Ballons seien so sehr verknotet auf einer Schnur aufgereiht gewesen, dass das Lösen und Herabfallen nicht funktioniert habe. Statt dessen seien ganze Trauben von bunten Luftballons auf die Gäste gefallen, und die hätten dann darunter teils befreit werden müssen.

Früher oder heute?

Fasnet früher und heute? Was war besser, was anders? Diese Frage kann auch Kurt Jetter nicht wirklich beantworten. Früher seien die Akteure etwas freier gewesen, hätten weniger Rücksicht auf Befindlichkeiten genommen. Heute sollte man meinen, das Publikum sei lockerer, aber dieses Publikum werde immer kleiner. „Damals gab es noch nicht viel. Heute aber veranstaltet jede Gruppe ihre eigenen Feiern und dann gibt es natürlich noch viele, die nichts von der Fasnet kennen und sich auch nicht dafür interessieren.“ Für ihn ist die Fasnet aber auch heute noch wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in der Stadt. Den Saalschmuck hat er irgendwann in den 90er-Jahren aufgegeben.