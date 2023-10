171 Kilometer, über 10.000 Höhenmeter: Der Ultratrail du Mont Blanc ist der Olymp für Trailläufer. Wer dort startet, den erwarten knüppelharte Anstiege, wurzelige und felsige Pfade, technisch schwierige Anstiege, aber auch unbezahlbare Erinnerungen und Erfahrungen. Der Friedrichshafener Timo Konkol erfüllte sich mit dem Start in Frankreich einen Traum ‐ trotz aller Entbehrungen.

Der Lichtkegel von der Stirnlampe hellt nur diffus den steinigen Pfad auf. Keine überwältigenden Aussichten mehr, die ablenken, sondern lediglich noch der Vollmond und der dürftig ausgeleuchtete Boden fixieren den Blick der Läufer. Die Bergmassive rund um den Mont Blanc erscheinen schemenhaft. Wie an einer Perlenschnur sind überall kleine Lichter zu sehen. Ähnlich von Glühwürmchen, die in der Nacht umherschwirren. Ansonsten Stille. Nur noch das Knirschen der Schuhe ist zu hören, wenn sie aufsetzen. Und der Atem, der stoßweise aus der Lunge kommt.

Der Ultratrail du Mont Blanc (UTMB) ist das Nonplusultra für Langstreckenläufer. Der Olymp. Episch. Ähnlich dem Ironman auf Hawaii. Ein dortiger Start erfordert einen gewissen Grad an Leidensfähigkeit. Disziplin und vor allem Willenskraft. All das bringt Timo Konkol aus Friedrichshafen mit. Der 45-Jährige absolvierte kürzlich den bekanntesten und einen der wohl härtesten Ultratrailläufe erfolgreich.

In 45 Stunden legte er 171 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter zu Fuß zurück und umrundete dabei den größten Berg Europas, den Mont Blanc. Zur 20. Auflage war er einer von 2700 Teilnehmern. 118 Nationen waren am Start. Profis wie Amateure. Der Schnellste, Jim Walmsley aus den USA, war nach 19 Stunden, 37 Minuten und 43 Sekunden wieder am Startort in Chamonix.

Konkol beginnt aus gesundheitlichen Gründen mit dem Laufen

Vor rund zehn Jahren begann Konkol mit dem Laufen. „Ich wog damals 114 Kilogramm“, erinnert er sich. Zu schwer sei er gewesen. Aus gesundheitlichen Gründen hätte er mit dem Sport begonnen. Und als Ausgleich zu seiner stressigen Tätigkeit als Projektmanager bei ZF. Aus dem Hobby wurde mehr. Leidenschaft. Passion.

Der Kampf mit den Bergen macht mir mehr Spaß als auf der Straße zu laufen. Timo Konkol

Eine Freundin seiner Frau Sarah erzählte schließlich, dass sie und ihr Mann an einem Traillauf in Davos teilnehmen würden. „Ihr spinnt doch, einen Berg hochzuspringen“, habe er anfänglich gesagt. Allerdings wusste er nicht, dass er bald auch von dieser „Spinnerei“ fasziniert sein würde. Und so meldete er sich kurzerhand dafür an ‐ und merkte schnell.

„Der Kampf mit den Bergen macht mir mehr Spaß als auf der Straße zu laufen“, sagt er und lacht. Und auch die Distanzen wuchsen: Aus den anfänglichen 23 Kilometern wurden schnell über 40 und über 60 Kilometer. Dann folgte der erste 100-Kilometer-Lauf. Nach und nach kam Konkol schließlich seinem eigentlichen Traum näher: einer Teilnahme am UTMB, der Krönung eines jeden Trailläufers.

Diese waren teilweise so steil, dass ich dachte, ich würde rückwärts wieder runterfallen. Timo Konkol

Vier Jahre lang bereitete sich der Häfler mit einer Trainerin auf diesen Start vor. Ein von einem Profi abgestimmtes, strukturiertes Training halfen ihm schließlich, diesen Traum zu verwirklichen. Acht bis zehn Stunden in einer regulären Wochen und 15 bis 20 Stunden in der Hochphase trainiert Konkol pro Woche. So bestand sein Tag oft aus Arbeit, Training und Schlafen.

„Von meiner Frau habe ich volle Rückendeckung“, erzählt Konkol. „Manchmal war sie vielleicht nicht amüsiert, dass sie mich so wenig gesehen hat. Aber im Nachhinein war sie unglaublich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe.“ Geholfen hätte, dass das Paar keine Kinder habe. „Sonst wäre das alles nicht machbar“, sagt Konkol.

Seine Frau Sarah ermuntert ihn zum Weitermachen

So war seine Frau Sarah auch während des UTMB eine zentrale Stütze. Vor allem bei Kilometer 120. „Ich hatte Blasen an den Beinen, war zermürbt und dachte mehrfach ans Aufgeben“, sagt Konkol. „Da sagte meine Frau in der Verpflegungsstation zu mir: ,Du hast nun vier Jahre dafür gearbeitet. Du steigst jetzt nicht aus.’“ Mit Erfolg. Konkol raffte sich auf und meisterte dann auch noch die restlichen 50 Kilometer und drei noch zu bewältigende Anstiege. „Diese waren teilweise so steil, dass ich dachte, ich würde rückwärts wieder runterfallen“, erzählt er.

Ein leerer Kopf, keine Gedanken, wie eine Meditation sei es in diesem Moment gewesen. „Mantraartig geht es Schritt für Schritt weiter“, sagt Konkol. Denn er weiß: Jeder Schritt bringt ihn näher ans Ziel. Zwei Schritte, einmal ausatmen. Wieder zwei Schritte. So geht es Minute um Minute. Stunde um Stunde. Zwei Nächte, zwei Tage. Das Warum verdrängt er. Es geht Konkol mehr darum, seine eigenen Grenzen auszutesten. Das Limit zu finden. Und vor allem dieses unbeschreibliche Gefühl zu erleben, das gesteckte Ziel zu erreichen. Diese Gänsehaut, diese aufgestellten Härchen am ganzen Körper, wenn alles geschafft ist.

Irgendwann sieht Konkol unter sich wieder den Startort Chamonix. Ein überwältigendes Gefühl. „Jeder war total happy“, erzählt er. Von der Stille und der Ruhe in den Bergen geht es zurück in das umtriebige französische Bergstädtchen. Tausende von Zuschauern säumen wieder den Straßenrand. „Jeder Einzelne wird begrüßt und angefeuert, als wäre er der Sieger“, erinnert er sich. Etwas, das Konkol nicht mehr vergisst ‐ und weiter Ansporn ist. „Nachdem ich im Ziel war, sagte ich: ,Einmal und nie wieder.’“, sagt er und lacht. Bereits eine Woche später relativierte er seine Meinung.

Neue Wettkämpfe in Planung

Inzwischen plant der Häfler neue Wettkämpfe. „Mit meiner Frau habe ich eine Wette laufen: Wenn ich den UTMB schaffe, dann starten wir zusammen bei einem Traillauf in Davos“, sagt er. Ja ‐ und auch Konkol selbst will 2024 wieder an einem 100-Kilometer-Lauf teilnehmen. Ob es noch mal der UTMB sein wird, weiß er aktuell noch nicht. Doch die Erfüllung des Traums bleibt. Für immer.