Für einen Schreckmoment hat am vergangenen Freitag ein Amokalarm am Berufsschulzentrum (BSZ) in Friedrichshafen gesorgt. Die Polizei, die am Morgen mit einem Großaufgebot angerückt war, konnte glücklicherweise nach einiger Zeit Entwarnung geben. Aus Sicht von Stefan Oesterle, Schulleiter der Claude–Dornier–Schule, haben Schüler und Lehrer optimal auf den Alarm reagiert.

„Das ist immer eine schwierige Situation, die höchste Aufmerksamkeit erfordert“, sagt Oesterle. Für Schülerinnen und Schüler könne so ein Alarm durchaus belastend sein. Deshalb haben Einsatzkräfte am Freitag auf dem Sportplatz des BSZ Betreuung angeboten.

Wer sich psychisch oder körperlich angeschlagen fühlte, fand dort Hilfe. Das sei von einer niedrigen zweistelligen Zahl an Schülern in Anspruch genommen worden, berichtet der Schulleiter.

Lehrer müssen souverän auftreten

Bei 1200 evakuierten Schülern und Lehrern eine eher geringe Anzahl. „Es gab Klassen, da war die Aufregung größer, aber insgesamt haben die Schüler gelassen reagiert“, so Stefan Oesterle. Das zeige, dass der Großteil des Lehrpersonals, sich an die Verhaltensvorgaben gehalten hat — und so Panik vermieden wurde.

„Es steht und fällt mit der Souveränität der Lehrperson im Klassenzimmer“, berichtet er. Doch damit meine er ausdrücklich nicht, dass man das Thema verharmlose. „Wir nehmen jeden Alarm als solchen ernst“, sagt Oesterle.

Am Berufsschulzentrum gab es in der Vergangenheit schon einige Fehlalarme. Zuletzt hatte im September ein technischer Fehler zu einem geführt. Nach dem Herunterlassen einer Jalousie löste die Gefahrenmeldeanlage aus, wie der Schulleiter berichtet.

Zusammenhang mit dem Abistreich?

Stumpfen die Schüler ab und nehmen die potenzielle Gefahr weniger ernst, wenn es immer wieder zu solchen falschen Alarmierungen kommt? „Das kann ich nicht beobachten“, sagt Stefan Oesterle. Vielmehr wachse die Routine, sodass die Schüler im Ernstfall souverän reagieren könnten.

Was den Alarm am Freitag ausgelöst hat, ist aktuell noch unklar, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg auf Anfrage mitteilt. Die Kriminalpolizei ermittle. Auch Schulleiter Oesterle weiß noch nicht mehr. Die Suche nach der Ursache laufe, und nächste Woche solle es dazu ein Treffen mit der Polizei geben, sagt er.

Nach dem Alarm machte das Gerücht die Runde, dass der Abistreich etwas damit zu tun hatte. „Da kann nur eine zeitliche Verbindung hergestellt werden, keine kausale“, berichtet Oesterle. Nach jetzigem Kenntnisstand habe der Abistreich nichts mit der Alarmierung zu tun. Er habe nur zufällig zur selben Zeit stattgefunden. Man gehe eher davon aus, dass es wieder eine technische Fehlfunktion war, so der Schulleiter.