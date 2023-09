Immer diese Hausaufgaben

Es gibt Dinge, die ich meinen Kindern im Augenblick, aus rein pädagogischen Gründen, (noch) nicht erzähle. Mein Umgang mit den Hausaufgaben zum Beispiel. Unvergessen die vielen Abende, an denen ich sie abends noch schnell ins Heft schmierte oder morgens bei meiner Sitznachbarin abschrieb. Diese Geschichten bleiben vorerst ein gut gehütetes Geheimnis, das ich höchstens mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser teile.

Seit meine Kinder allerdings zur Schule gehen, holt mich die tägliche Dosis wieder ein. Während ich bei der Großen regelmäßig Überzeugungsarbeit leisten muss, wie gut und sinnvoll Hausaufgaben sind, schienen sie bei der Kleinen ein Selbstläufer zu werden. Am Freitag zum Beispiel setzte sie sich in der Spielzeit in der Schule hin und erledigte die Aufgaben, ganz ohne offizielle Hausaufgabenbetreuungszeit. Was war ich stolz auf so viel Selbstständigkeit!

Motivation bröckelt schon wieder

Zugegeben, ihre Schulkarriere hat erst vor 14 Tagen begonnen. Und was soll ich sagen, seit dieser Woche gibt es bereits erste Risse in der Motivationsmauer. „Scheiß Hausaufgaben“, war gestern das erste, was sie mir entgegen schmiss, als sie aus der Schule stapfte. Es wäre auch zu schön gewesen...