Immer den Pfoten nach

Dass unser Kater Jossel schon sehr alt ist, hat Vorteile: Wir wissen in der Regel, wo er sich aufhält - entweder wenige Meter vor der Haustür oder in der Wohnung, auf einem seiner Lieblingsplätze. Früher war das ganz anders. Was haben wir um ihn gezittert, wenn er lange Zeit verschwunden war: Hat ihn jemand eingeschlossen? Wurde er überfahren? Oder hat ihn dieser riesige Kater in die Mangel genommen, der eine Straße weiter wohnt? Katzenhalter, die wohl klüger sind als wir, hatten für solche Fälle vorgesorgt: Sie statteten ihre Freigänger mit GPS-Sendern aus. Aber wir wollten nicht, dass unser Kater mit einem solchen Trumm am Hals herumlaufen muss. Und wir wollten ihn auch nicht überwachen als wären wir Helikoptereltern. Zudem wären wir nur eifersüchtig geworden, hätten wir entdeckt, dass er sich auch bei anderen Leuten durchfrisst. Also blieben wir ängstlich.

Geht es Ihnen ebenso? Dann wird ist gut, dass draußen gerade Schnee liegt. Versuchen Sie mal, den Pfotenspuren im Schnee zu folgen, um herauszufinden wo ihre Katze steckt. Genau auf diese Weise bin ich auf den Kater unserer Nachbarn gestoßen, als ich am Mittwoch nach Hause kam: Seine Spur führte vom Nachbarn bis zu unserem Schlafzimmerfenster. Dort saß er auf dem Fensterbrett und wollte rein - zu Jossel, seinem Freund; und natürlich auch zu Jossels Fressnapf. Wären Sie da etwa nicht weich geworden?