Viele hatten das Projekt längst abgeschrieben, aber die Bauarbeiten für den „Lernort Landshut“ haben tatsächlich begonnen. Im Juni oder Juli soll das Flugzeug, das 1977 von Terroristen entführt und der GSG 9 befreit worden ist, an seinen endgültigen Standort in der „Halle Q“ umziehen.

Umzug im Juni oder Juli geplant

In der ehemaligen Flugzeugwerft haben Bauarbeiter das Sagen. Nachdem die Stadt Friedrichshafen die Baugenehmigung erteilt hat, wird die „Halle Q“ derzeit in einen Bildungs-, Museums- und Erinnerungsport umgerüstet. Laut Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), die für den „Lernort Landshut“ verantwortlich ist, soll das Flugzeugwrack im Juni oder Juli 2024 ein letztes Mal umziehen.

2017 war die historische, nicht mehr flugfähige Maschine, die viele als Symbol der wehrhaften Demokratie verstehen, aus Brasilien nach Friedrichshafen gebracht worden. Nach jahrelangem politischen Gezänk erhielt die bpb schließlich Ende 2020 vom Bundestag den Auftrag, einen Lernort in Friedrichshafen zu schaffen.

Flieger lag neun Jahre in Fortaleza

Die „Landshut“ wurde in Einzelteile zerlegt nach Deutschland transportiert. Davor lagerte sie neun Jahre als flugunfähiges Wrack am Rande eines Flughafens im brasilianischen Fortaleza.

So sah die „Landshut“ in Fortaleza (Brasilien) aus. (Foto: Foto: dpa/TMA Fortaleza )

Ein restauratorisches Gutachten soll jetzt laut bpb klären, „in welchem Zustand sich die Einzelteile heute befinden und welche konservatorischen Maßnahmen erfolgen müssen, um die Maschine für die Zukunft zu erhalten und zu bewahren“.

„Die ,Landshut’ soll wieder wie ein Flugzeug aussehen"

Ziel des „Zusammenbauens“ nach Auskunft der bpb: „Die ,Landshut’ soll wieder wie ein Flugzeug aussehen. Dafür ist es aber beispielsweise nicht erforderlich, alle Teile wieder zu montieren, die 2017 aus Brasilien mitgebracht wurden.“ Eine Montage der Tragfläche sei aber derzeit schon angedacht.

Gleichzeitig soll der Gutachter Empfehlungen für den Transport in die neue Halle und die künftige Nutzung des Flugzeugs für den „Lernort“ geben. So müsse geklärt werden, ob die Kabine tragfähig für Besucher ist oder wie sie gesichert werden muss. Das Gutachten soll im April 2024 vorliegen.

Wann es Besichtigungen gibt, ist unklar

Davon hängt nach Auskunft der bpb auch ab, ab wann Besichtigungen der „Landshut“ möglich sind. Aus Sicherheitsgründen müsse der Umbau der Halle weit fortgeschritten oder beendet sein.

Danach folgen der Aufbau der Ausstellungsarchitektur und die Gestaltung des Lernorts. Beides soll 2025 beginnen. Eröffnet werden soll der „Lernort Landshut“ dann Ende 2026. Im Jahr 2027 jährt sich die Befreiung der „Landshut“ in Mogadischu zum 50. Mal.

Gesprächsrunden mit Experten und Zeitzeugen

In der zweiten Jahreshälfte 2024 will die bpb wieder Veranstaltungen rund um die „Landshut“ anbieten. Man denke an Gesprächsrunden „mit Expertinnen und Experten und/oder Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in den Medienzentren der bpb und in Friedrichshafen“.

Im Bauch einer russischen Transportmaschine Antonow Typ AN 124 landet die „Landshut" am 23. September 2017 auf dem Flughafen von Friedrichshafen. Tausende verfolgen das Spektakel. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Der Aufbau des „Lernorts Landshut“ wird von zwei Fachgremien begleitet. Mit dabei: Claudia Emmert, Leiterin des Zeppelin-Museums.

Zwei Gremien beraten die bpb

Das „Fachliche Begleitgremium“ berät das Projektteam laut Bundeszentrale für politische Bildung hinsichtlich aktueller Forschungsdiskurse, gewährleiste eine breite wissenschaftliche Perspektive und prüfe Konzeption wie auch Umsetzung auf wissenschaftliche Haltbarkeit.

Mitglieder sind Cord Arendes (Uni Heidelberg), Anja Besand (TU Dresden), Petra Terhoeven (Uni Göttingen), Juliane Brauer (Uni Wuppertal), Meron Mendel (Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt) und Wolfgang Kraushaar (Hamburger Institut für Sozialforschung).

Auch Claudia Emmert vom Zeppelin-Museum ist dabei

Im „Beirat Vermittlung & Kuration“ sitzen Fachleute aus der kuratorischen sowie vermittlerischen Praxis. Die beratende Tätigkeit dieses Gremiums bezieht sich laut bpb in erster Linie auf eine kritische Begleitung von Konzeption und Umsetzung des Lernorts.

Zu diesem Gremium gehören Türkán Kanbicak (Jüdisches Museum Frankfurt), Rainer Rother (Deutsche Kinemathek Berlin), Julia Hagenberg (Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Potsdam), Barbara Höffer (Staatliche Kunstsammlungen Dresden), Lutz Engelke (FH Potsdam) und Claudia Emmert (Zeppelin-Museum Friedrichshafen).