Stadt, NABU und BUND informieren am Freitag, 5. Januar, bei einer Führung über die geplanten Verkehrssicherungsarbeiten im Riedlewald. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Wasserturm im Riedlewald. Die Führung ist für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger offen. Wer an der Führung teilnehmen möchte, muss festes Schuhwerk tragen.

Am Montag, 8. Januar, beginnen die Verkehrssicherungsarbeiten im Riedlewald. Sie dauern bis voraussichtlich Dienstag, 16. Januar. In dem genannten Zeitraum ist der Riedlewald gesperrt. Für den Abschnitt, der an den Riedlewald angrenzenden Colsmanstraße, wird ab Dienstag, 9. Januar bis Donnerstag, 11. Januar, eine Umfahrung eingerichtet.

Die Bäume im Riedlewald werden regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit hin überprüft. In der Regel müssen nur geringe Eingriffe, hauptsächlich in den Baumkronen, vorgenommen werden, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.

Bei den letzten Kontrollen wurde festgestellt, dass überdurchschnittlich viele Eschen aufgrund der Schwächung durch das Eschentriebsterben, gefällt werden müssen. Bei den am Eschentriebsterben erkrankten Bäumen wirkt sich der Klimawandel zudem schwächend auf die Vitalität und Widerstandsfähigkeit aus.

Kommen Baumkletterer zum Einsatz?

Aufgrund nicht mehr gegebener Standsicherheit müssen über den gut 17 Hektar großen Wald vereinzelt Bäume gefällt werden. Wo es sinnvoll und möglich ist, wird liegendes und stehendes Totholz im Stadtwald angereichert. Ende Dezember 2023 wurden Vertreterinnen und Vertreter der Naturschutzverbände und des Landratsamtes Bodenseekreis im Rahmen einer Waldbegehung über die Maßnahmen informiert.

„Das wertvolle Holz wird mit äußerster Vorsicht auf die verbleibenden Bäume und den Waldboden entnommen und der regionalen Holzvermarktung zugeführt“, erklärt Stadtförsterin Karin Beer. „Auch bei den Fällungen passen wir sehr darauf auf, dass gesunde Bäume nicht beschädigt werden. An einigen Stellen müssen die Kronen durch Baumkletterer von oben abgetragen werden, da die zum Teil engen Platzverhältnisse keine einfache Fällung vom Boden zulassen“.

Viele Tierarten sind im Wald zu Hause

Die Naturschutzverbände stehen schon seit mehreren Jahrzehnten dafür ein, dass ein Teil des Holzes im Wald liegen bleiben soll. Auch für das Belassen von Torsi, also der Baumstämme ohne Krone, die in ausgewählten Bereichen stehen bleiben sollen, haben sich die Naturschutzverbände schon in der Vergangenheit stark gemacht. Sie werden gerne von Spechten und Fledermäusen bewohnt. Der Riedlewald ist im Stadtgebiet für viele Tierarten ein unverzichtbares Zuhause und Nahrungsraum.

„Ein nachhaltiges Waldmanagement hat viele verschiedene Aspekte zu berücksichtigen und die Auswirkungen sind auf lange Sicht zu bedenken“, so Stadtförsterin Beer. „Wald im Klimawandel, die Produktion eines wertvollen regional nachwachsenden Rohstoffes, Artenschutz, Erholungsfunktion, Immissionsschutz und vieles mehr. Wir wollen allen Waldfunktionen auf ein und derselben Fläche gleichermaßen gerecht zu werden. Dies funktioniert im stark frequentierten Riedlewald sehr gut, indem wir in den verschiedenen Waldteilen unterschiedliche Schwerpunkte legen“.

Im Anschluss sollen junge Bäume gepflanzt werden. Durch den Eingriff wird der Riedlewald für die Klimaänderung gerüstet, damit die „grüne Lunge“ Friedrichshafens auch in Zukunft für die Menschen Erholung und für die Tiere Wohnung und Nahrung bieten kann.