Im Januar 98 geflüchtete Menschen aufgenommen

Im Januar hat der Bodenseekreis 98 geflüchtete Menschen aufgenommen (Vormonat: 124), 50 davon aus der Ukraine. Im Februar rechnet die Kreisverwaltung mit der Ankunft von etwa 55 Personen. Anfang Februar lebten 1300 Menschen in den Gemeinschafts- und Notunterkünften des Landkreises (Vormonat: 1359). Aktuell sind 3131 Menschen aus der Ukraine bei den drei Ausländerbehörden im Bodenseekreis als Kriegsgeflüchtete gemeldet (Vormonat: 3108). Das teilt das Landratsamt mit.

Der Bodenseekreis betreibt derzeit laut Mitteilung über den Landkreis verteilt an insgesamt 26 Standorten reguläre Gemeinschaftsunterkünfte für geflüchtete Menschen. In dieser sogenannten vorläufigen Unterbringung wohnen die Menschen in Mehrbettzimmern mit Gemeinschaftsküchen und -bädern. Aktuell sind das 979 Personen (Vormonat: 1.003). Wegen der großen Zahl der zu versorgenden Menschen aus aller Welt reichen die Kapazitäten in den regulären Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises nicht aus. Deshalb muss der Landkreis viele Menschen in Notunterkünften in provisorisch hergerichteten Sporthallen oder anderen Liegenschaften beherbergen. Aktuell leben insgesamt 331 Menschen (Vormonat: 353) in vier solcher Notunterkünfte, eine weitere in Tettnang-Bürgermoos mit bis zu 170 Plätzen ist kurz vor der Fertigstellung. Zusätzlich hat der Landkreis in den Wintermonaten das Feriendorf Langenargen als provisorische Unterkunft für rund 40 Personen angemietet.

Aus den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises (sogenannte vorläufige Unterbringung) ziehen die Menschen spätestens nach zwei Jahren wieder aus, in der Regel aber früher. Dann sind laut Flüchtlingsaufnahmegesetz die Städte und Gemeinden gefordert, Unterkünften zu organisieren, sofern die Betreffenden das nicht selber schaffen. Aktuell nehme der Landkreis jeden Monat deutlich mehr Personen auf, als aus seinen Unterkünften ausziehen, wie es in der Mitteilung heißt. Deshalb gebe es einen dringenden Bedarf an zusätzlichen Plätzen in Gemeinschafts- und Notunterkünften.