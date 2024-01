Andreas Hein hält Wort: Nachdem die Stadt ihren maroden Kunstrasenplatz am Berufsschulzentrum aus Sicherheitsgründen zum 1. Dezember gesperrt hatte, kündigte der neue Bürgermeister in der Dezember-Sitzung des Kultur- und Verwaltungsausschusses an, zu Beginn des neuen Jahres einen schnell umsetzbaren Vorschlag zur Sanierung zu unterbreiten. Der liegt nun vor und soll in den kommenden Ausschusssitzungen beraten werden.

Sanierungspläne für den Kunstrasenplatz, dessen Hauptnutzer der FC Friedrichshafen ist, gibt es schon seit einigen Jahren. Umgesetzt wurden sie bislang nicht - weil im Haushalt andere Prioritäten gesetzt wurden. Letztlich hat die Stadt nun offenbar zu lange gewartet. Seit 1. Dezember ist der von der Stadt 1988 auf einem Grundstück des Bodenseekreises errichtete Platz gesperrt, weil laut Stadtverwaltung die Sicherheit aufgrund erheblicher Mängel nicht mehr gewährleistet werden konnte.

FC Friedrichshafen ohne Spielstätte

Leidtragende sind insbesondere die Fußballer des FC Friedrichshafen. Der Kunstrasenplatz ist der einzige Platz, auf dem die aktiven Mitglieder trainieren und ihre Spiele austragen können - weshalb nun Eile geboten ist. Wie den Vorlagen zu den anstehenden Ausschusssitzungen zu entnehmen ist, soll der Platz bis Herbst wieder bespielbar sein.

Sie sieht die Kostenschätzung aus

Dass das Problem seit Jahren bekannt ist, hat nun zumindest den Vorteil, dass man sich gewisse Vorarbeiten sparen kann. Denn eine Entwurfsplanung gibt es bereits seit 2020 - und die soll nun als planerische Grundlage dienen. Die Kosten für die Sanierung werden auf rund 1,1 Millionen Euro geschätzt. Die Stadt hofft auf einen Zuschuss des Landes im Rahmen der kommunale Sportstättenbauförderung und hat deshalb noch Ende 2023 einen entsprechenden Antrag gestellt.

Beim möglichen Landeszuschuss gibt’s einen Haken

Dabei gibt’s allerdings einen Haken. Welche Projekte gefördert werden, wird erst ab Mai bekanntgegeben. Bis dahin dürfte die Stadt eigentlich keine Aufträge für die Sanierung vergeben. Weil die Arbeiten dann aber sicher nicht bis Herbst abgeschlossen werden könnten, will die Stadt sich beim Regierungspräsidium Tübingen die Erlaubnis für einen vorzeitigen Beginn einholen. Im März soll es losgehen - im Zweifelsfall auch dann, wenn das OK aus Tübingen ausbleibt und letztlich dann auch keine Fördermittel fließen.

Für all das braucht’s aber erst mal die Zustimmung der Ausschüsse beziehungsweise des Gemeinderats, der am 5. Februar entscheiden soll.