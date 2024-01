Wesentlich ruhiger und sachlicher als die Veranstaltung zur Flüchtlingsunterkunft in der Müllerstraße vergangenen Oktober ist die Bürgerinformation zu fünf geplanten Standorten für neue Geflüchtetenheime im Graf-Zeppelin-Haus verlaufen. Rund 250 Bürgerinnen und Bürger waren am Freitagabend gekommen, viele von ihnen aus Allmannsweiler. Sie sparten nicht mit Kritik an den Plänen der Stadt.

Ausgleichende Moderation

Bei der Veranstaltung zur Müllerstraße hatten zunächst langatmige Sachvorträge die Besucher genervt, dann hatten einige von ihnen versucht, aus der Informationsveranstaltung eine Generalabrechnung mit der deutschen Asylpolitik zu machen. Beides ist am Freitag nicht passiert, auch dank der ausgleichenden Moderation durch Detlev Maaß, den Leiter der städtischen Volkshochschule. Dass das Thema die Menschen aufwühlt, war aber klar zu spüren und zu hören.

Auf dem Podium im GZH: (von links) Detlef Maaß, Dieter Stauber, Hans-Jörg Schraitle, Ines Weber und Stefanie Fritz. (Foto: Jessica Brielmaier )

Zunächst stellten Bürgermeister Dieter Stauber und die Amtsleiter Hans-Jörg Schraitle (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung), Ines Weber (Soziales, Familie und Jugend) und Stefanie Fritz (Stadtplanung und Umwelt) in 25 Minuten die Konzeption der Verwaltung vor, über die der Gemeinderat am 5. Februar diskutieren und abstimmen wird.

Kein Zeitplan

Demnach sollen in Allmannsweiler (Eggenweg/Gabelweg), Ettenkirch (beim Pfarrhaus St. Petrus und Paul), Waltenweiler (beim Feuerwehrmuseum), Kluftern (bei der Brunnisachhalle) und auf dem Areal des „Roten Hauses“ (ein leerstehendes ehemaliges Bordell in der Flugplatzstraße) neue Unterkünfte für maximal 480 Geflüchtete entstehen. Einen Zeitplan gibt es laut Verwaltung noch nicht.

Auf dem Podium im GZH: (von links) Detlef Maaß, Dieter Stauber, Hans-Jörg Schraitle, Ines Weber und Stefanie Fritz. (Foto: Jessica Brielmaier )

Derzeit organisiert die Stadt 1250 Geflüchteten ein Dach über dem Kopf. 639 davon kommen aus der Ukraine, 611 aus anderen Ländern. Die Verwaltung rechnet mit etwa 160 Neuankömmlingen pro Jahr. Das bisherige Konzept der dezentralen Unterbringung stoße an seine Grenzen, sagte Hans-Jörg Schraitle, auch weil der Druck auf dem Wohnungsmarkt stetig steige.

„Lieber 40 kleine Unterkünfte“

Diese Aussage war einer der vielen Kritikpunkte. Warum plane man fünf große Unterkünfte und nicht lieber 40 kleine? Immer wieder wurde auch gefragt, warum sich die Verwaltung für die fünf Grundstücke, die jetzt im Fokus stehen, entschieden habe. Stefanie Fritz berichtete, dass mehr als 40 Flächen einer Standortanalyse unterzogen worden seien.

Dabei habe man Kriterien wie Verfügbarkeit, schnelle Umsetzbarkeit, Anbindung, Erschließung oder mögliche Konflikte in der Umgebung geprüft. „Am Ende ist das immer eine Abwägung“, sagte sie. Die meisten Zuhörer überzeugte diese Antwort nicht.

Kein Baurechtsproblem

Die Amtsleiterin widersprach der Behauptung, dass wegen des Bebauungsplans für das Grundstück in Allmannsweiler dort nur Betriebe angesiedelt werden könnten. Regelung im Baugesetzbuch erlauben ihren Angaben zufolge auch den Bau von Unterkünften auf Gewerbeflächen.

Auf der Freifläche am Allmannsweiler Eggenweg (Weg im Vordergrund ist der Gabelweg) könnte eine Unterkunft für maximal 150 Personen entstehen. (Foto: Hennings (SZ) )

Immer wieder kritisierten Bürgerinnen und Bürger, dass die möglichen 150 Plätze für das Grundstück an der Ecke Eggenweg/Gabelweg zu viele seien. Man fürchte um seine Sicherheit. „Wie soll da Integration gelingen?“, fragte ein Mann.

„Blanker Hohn“

„Was soll denn daran verträglich sein. Für mich ist das blanker Hohn“, schimpfte ein anderer. „Hier wird ein Stadtteil kaputt gemacht.“ Auch ein Absinken der Immobilienpreise im Umfeld wurde befürchtet und ein „Hot Spot“, wenn auch auf dem nicht allzu weit entfernten Grundstück des „Roten Hauses“ eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werde.

Auf dem Grundstück am Kreisel Messe-/Flugplatzstraße will die Stadt eine große Unterkunft für bis zu 191 Personen erreichten. Auf dem Grundstück befindet sich das sogenannte Rote Haus, ein früheres Bordell. Das Gelände gehört jetzt der ZF. (Foto: Hennings (SZ) )

Die Vertreter der Verwaltung erklärten, dass die genaue Zahl der Plätze in den geplanten Heimen noch gar nicht feststehe. Die jetzt genannten Zahlen seien die Maximalwerte.

Polizei: Keine schwerwiegenden Vorfälle

Bürgermeister Stauber erläuterte, dass alle Geflüchteten, die in städtischen Heimen untergebracht werden, schon viele Monate in Deutschland leben, mit den Verhältnissen also vertraut seien. Nicolas Riether, Chef des Polizeireviers Friedrichshafen, erklärte, dass es in der Vergangenheit rund um die Unterkünfte in der Stadt fast keine schwerwiegenden Vorfälle oder Konflikte mit Nachbarn gegeben habe.

Innerhalb der Unterkünfte komme es öfter zu Streitereien, Ruhestörung sei auch immer wieder mal ein Thema. Ines Weber erklärte, dass neben einer Heimleitung auch hauswirtschaftliche Kräfte und Integrationsmanager immer wieder vor Ort nach dem Rechten sehen würden.

„Nachbarn direkt ansprechen!“

Kritisiert wurde auch die Informationspolitik der Stadt. So forderte ein Bürger, dass die Verwaltung alle unmittelbaren Nachbarn der betroffenen Grundstücke direkt ansprechen solle.

Einen Fehler des Rathauses räumte Bürgermeister Dieter Stauber ein. Man habe schlicht vergessen, einen der fünf Grundstückseigner über die Pläne der Stadt vorab zu informieren. Betroffen ist das Pfarrhaus in Ettenkirch, das der Diözese Rottenburg-Stuttgart gehört. Er habe sich dafür im Pfarrgemeinderat entschuldigt, so Stauber.

Verhaltener Applaus

Nach gute zwei Stunden endete die Veranstaltung sogar mit verhaltenem Applaus. Dass damit die Kritik an den fünf geplanten Standorten erledigt ist, dürfte auch im Rathaus niemand erwartet haben.

Die Unterlagen für die Ratssitzung am 5. Februar und die Präsentation, die am Freitag im GZH gezeigt worden ist, finden sich im Internet unter www.friedrichshafen.de/standortinfo