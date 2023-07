Nach 19 Jahren scheidet Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP) aus dem Gemeinderat aus. Sie wird aus Friedrichshafen wegziehen. In der Ratssitzung am Mittwoch fand Oberbürgermeister Andreas Brand lobende Worte für die Arbeit der in der Stadt auch an anderen Stellen hoch engagierten Frau. Sie habe sich immer zum Wohle der Stadt Friedrichshafen und für alle ihre Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.

Vor allem habe sie dabei die Belange im sozialen Bereich im Blick gehabt. „Sie waren stets für die Menschen da, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Auch Ihr Engagement für das Seehasenfest war für Sie etwas, das zu ihrem festen Terminkalender gehörte“, sagte der OB.

Sehr emotional verabschiedete sich die damit ehemalige Fraktionschefin der ÖDP. Sie habe viele Wegbegleiter gehabt, die sie sehr geschätzt hat. Sie wünschte dem Gemeinderat, dass er nicht nur im Parteiengeplänkel aufgehe und auch nicht nur auf einen kleinen Teil der Bevölkerung höre, sondern sich statt dessen dafür einzusetze, „dass Friedrichshafen eine liebenswerte Stadt bleibt. Ich wünsche Ihnen und Euch Mut, die Dinge auch mal unkonventionell umzusetzen“, sagte Sylvia Hiß-Petrowitz.

Ihre Nachfolgerin als Fraktionschefin und im Gemeinderat sowie den Ausschüssen wird Nicole Lukoschek. Sie wird Mitglied im Finanz– und Verwaltungsausschuss, im Aufsichtsrat der Technische Werke Friedrichshafen GmbH (TWF), im Beirat der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH, dem Beirat der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH und im Ältestenrat des Gemeinderates.