Aufheulende Motoren, quietschende Reifen: Nächtliche Autorennen in der Messestraße bei Allmannsweiler stören Anwohner — und bringen so manche von ihnen um ihren Schlaf. Die Polizei hat die Rasereien auf dem Schirm, schätzt die Straße jedoch nicht als „Hotspot“ für Rennen ein.

Aus Sicht von Anwohnern könnte ein stationärer Blitzer helfen. Doch die Stadtverwaltung ist anderer Meinung.

Tanja Schömer ist genervt. Seit vier Jahren wohnt sie in Allmannsweiler, nahe der Messestraße. „Zwischendurch war es mal ruhiger. Aber seit zwei Jahren gibt es wieder ständig Rennen“, sagt sie.

Oft höre ich, wie einer schreit ‚Go‛, dann heulen die Motoren auf und es wird Gas gegeben Anwohnerin Tanja Schömer

Auf der vierspurigen Straße seien in der Dunkelheit immer wieder schnelle Autos unterwegs. „Letztens sogar vier Nächte hintereinander“, so Schömer.

Sie ist sicher, dass es sich um Autorennen handeln muss. „Oft höre ich, wie einer schreit ’Go’, dann heulen die Motoren auf und es wird Gas gegeben“, berichtet sie. Im Anschluss rasten die Autos mit quietschenden Reifen los.

„Dann ist meistens 15 Minuten Ruhe — bevor es wieder losgeht“, sagt Tanja Schömer. Sie vermutet, dass die Raser Richtung Messe fahren, dort noch eine Runde drehen und dann über den Kreisel zurückfahren.

Aber wie auch immer die Route verlaufen sollte: Eine lautstarke Störung der Nachtruhe seien die Rennen allemal. „Ich würde im Sommer gern mit offenem Fenster schlafen. Aber das ist so kaum möglich“, sagt Schömer. Sie arbeite in der Pflege, müsste oft vor 5 Uhr morgens aufstehen und brauche eigentlich ihren Schlaf.

Polizei bittet um „unverzügliche“ Meldung

Sie kenne viele Nachbarn, denen es ähnlich gehe. Auch die „Schwäbische Zeitung“ bekommt immer wieder Zuschriften zu dem Thema. Und im Portal „Sag’s doch“, auf dem Bürger auf Probleme hinweisen können, gibt es ebenfalls mehrere Einträge, in denen die störenden und gefährlichen Straßenrennen beklagt werden.

Die vierspurige Messestraße ist aus Sicht der Polizei kein "Hotspot" für Rennen. (Foto: Florian Peking )

„Wenn da nachts ein Mensch oder Tier über die Straße geht, können die doch nicht mehr bremsen. Das geht so lange gut, bis etwas passiert“, sagt Tanja Schömer.

Bei der Polizei sind die Rasereien in der Messestraße bekannt. Auch in dem von Tanja Schömer genannten Zeitraum seien Hinweise oder Beschwerden dazu beim Revier eingegangen — allerdings „nur sehr wenige“, wie Polizeisprecher Simon Göppert berichtet.

„Leider kommen Mitteilungen häufig erst zeitversetzt und ohne konkrete Hinweise bei der Polizei an“, so Göppert weiter. Es sei wichtig, dass Zeugen solche Vorfälle unverzüglich melden — im optimalen Fall auch mit dem Kennzeichen des Autos und Informationen zum Fahrer.

Auch zivile Ermittler sind im Einsatz

Oft sei es so, dass die „Verkehrssünder“ schon „über alle Berge verschwunden“ sind, berichtet Göppert. Aber er versichert: „Im Rahmen des täglichen Dienstes haben unsere Kolleginnen und Kollegen auch sogenannte ’Poser’ und ’Raser’ im Blick und ahnden Verstöße konsequent.“

Die Polizei kontrolliere den Verkehr „im Rahmen verschiedener Aktionen“, sagt Göppert, bei Geschwindigkeitsüberwachungen kämen auch Fahrzeuge und Beamte in Zivil zum Einsatz. Weil sich die Polizei jedoch „nicht in die Karten schauen lassen“ wolle, könne er zum genauen „taktischen Vorgehen keine genaueren Informationen geben“.

Grundsätzliche müsse man die Tuner–Szene klar von der Poser–Szene differenzieren. Viele Tuner würden das Hobby aus Leidenschaft betreiben und es genießen ihre Fahrzeuge in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

„Das ist grundsätzlich nicht verboten, solange sie die geltenden Regeln und Gesetze einhalten und Rücksicht auf die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen nehmen. Einzelne ’Poser’ bringen die gesamte Szene durch rücksichtslose Fahrweise, lautes Aufheulen des Motors und riskantes Fahren in Verruf“, sagt der Polizist.

Messestraße ist für Polizei kein „Hotspot“

Allerdings habe es in den vergangenen Monaten im Bereich Friedrichshafen keine größeren Auffälligkeiten gegeben. „Im Bereich des Hinteren Hafens und auf größeren Parkflächen von Einkaufszentren treffen sich vereinzelt Tuning–Fans mit ihren Boliden“, berichtet Simon Göppert.

Ein Blitzer würde dafür sorgen, dass dort gar nicht mehr gerast werden kann. Tanja Schömer

Die Messestraße wäre „aufgrund der Bebauung prädestiniert“ für illegale Rennen, weshalb die Polizei die Örtlichkeit im Blick habe und unregelmäßig dort kontrolliere. „Einen statistisch nachweisbaren ’Hotspot’ stellt diese Stelle jedoch nicht da“, so Göppert.

Für Tanja Schömer ein schwacher Trost. Aus ihrer Sicht könnte auch die Stadt zur Lösung des Problems beitragen. „Ein Blitzer würde dafür sorgen, dass dort gar nicht mehr gerast werden kann“, findet sie. Für das Aufstellen stationärer Blitzer gelten in Friedrichshafen allerdings bestimmte Vorgaben.

Warum an der Stelle kein Blitzer aufgestellt wird

„Nach dem Beschluss des Gemeinderats werden neue stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen nur an Standorten errichtet, die als Unfallschwerpunkt erkannt sind“, erläutert Andrea Kreuzer, Sprecherin der Stadtverwaltung. Die Unfälle müssten auf überhöhte Geschwindigkeiten zurückzuführen sein. Weitere Möglichkeit: Die Straße fällt unter den Lärmaktionsplan und eine Messanlage wäre ein geeignetes Mittel zur Einhaltung der Lärmgrenzwerte.

„Beide Voraussetzungen sind auf der Messestraße nicht gegeben“, berichtet Andrea Kreuzer. Der kommunale Vollzugsdienst führe von Zeit zu Zeit mit einem mobilen Geschwindigkeitsmessfahrzeug Kontrollen durch.

Angesichts der Rennen in der Nacht verweist die Sprecherin aber auf die Polizei und appelliert auch auf die gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. „Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder, mehr als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird“, so Kreuzer.