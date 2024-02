Ikone Frida Kahlo in der Caserne

Das Kulturhaus Caserne blickt in der Reihe „Exhibition on Screen - Große Kunst auf großer Leinwand“ in die Tiefen des bewegten Lebens der weltbekannten Malerin und Ikone Frida Kahlo, und zwar am Freitag, 23. Februar, und Sonntag, 25. Februar, jeweils um 19 Uhr im Casino (Einlass ab 18.30 Uhr).

Wer war Frida Kahlo? Jeder hat schon von ihr gehört, doch was für ein Mensch verbirgt sich hinter den leuchtenden Farben, den buschigen Augenbrauen und den Blumenkränzen? Der Film entführt auf eine Reise durch das Leben dieser ikonischen Malerin, bei der die Kunst und die Wahrheit über ihr bewegtes Leben entdeckt werden.

Der Film vermittelt tiefe Einblicke in zentrale Werke von Frida Kahlo. Dank neuester Aufnahmetechnik sind diese in bislang unvorstellbarer Qualität zu sehen. Die Produktion verrät Kahlos tiefste Gefühle und entschlüsselt die Geheimnisse und Symbole, die sich hinter ihrer Kunst verbergen. Als Leitfaden durch den Film dienen ihre Briefe.

Wie bei Exhibition on Screen üblich, verbindet der ganz persönliche und intime Film Interviews mit Kommentaren und detaillierten Kunstanalysen. Er feiert die Kraft des Lebens und bietet einen einmaligen Zugang zu Kahlos Werken, zu ihrer fieberhaften Kreativität, ihrer Widerstandskraft und zu ihrer beispiellosen Lust am Leben, an Politik, Männern und Frauen.

Der ultimative Film zum Leben und Werk einer wahren Ikone. Mit zahlreichen Aufnahmen aus Kahlos „Blauem Haus“ in Mexico City. In Zusammenarbeit mit Experten, die Kahlo persönlich kannten oder ihr Werk erforscht und kuratiert haben.

