Ihre Enten waren die schnellsten

Offensichtlich hatten diese Gewinnerinnen und Gewinner die an besten trainierten Enten am Start. Am Samstag nach dem Seehasenfest erhielten sie ihre Preise und standen gern zum Gruppenfoto bereit. Einige Sponsoren des beliebten Entenrennens am Seehasenfest waren ebenfalls gekommen.

Zeppelinflüge, Hochleistungsbeamer, diverse Eventausfahrten mit dem Raddampfer Hohentwiel und noch mehr. Glückliche Gesichter sah Lions–Vizepräsident Manfred Kemmerling–Lamparsky, als er nach und nach die stolzen Hauptgewinner des diesjährigen Entenrennens aufrief. Besondere Lacher erntete der kleine Grundschüler, der eine Weinprobe für 30 Personen im Staatsweingut Meersburg gewonnen hatte.

„Das war unser 14. Entenrennen zum Seehasenfest“, erklärte Manfred Kemmerling–Lamparsky und machte nochmal deutlich, was das Entenrennen eigentlich bringt: inzwischen insgesamt 280.000 Euro für Kinder und Familien in Not im Bodenseekreis. „Wir freuen uns schon auf das 15. Rennen 2024, und wir hoffen, dass Sie wieder dabei sein werden, unsere Aktion mit Ihrem Loskauf zu unterstützen.“ Dann will der Lions Club Friedrichshafen die 300.000 Euro–Spendensumme voll machen.

Der Vizepräsident dankte bei der Gelegenheit noch mal denen, ohne die das Entenrennen nicht denkbar wäre: neben den Sponsoren der vielen Preise die Feuerwehr Friedrichshafen, das Technische Hilfswerk, die DLRG, das Deutsche Rote Kreuz und der Seehasenfestausschuss. „Sie alle unterstützen uns bei dieser großen Benefizaktion.“