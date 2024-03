IHK bietet Veranstaltungsreihe zur Unternehmensnachfolge

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) bietet im Rahmen der landesweiten Initiative „Unternehmensnachfolge im Ländlichen Raum“ eine kostenfreie fünfteilige Veranstaltungsreihe an. Alle Veranstaltungen finden von 17 bis 19 Uhr bei der IHK in Weingarten statt - mit Austausch, Imbiss und Networking.

Die vortragenden Personen sind sämtlich Mitglieder des seit über zehn Jahren bei der IHK in Weingarten bestehenden Arbeitskreises Unternehmensnachfolge, der sich zum Ziel setzt, Unternehmen in der Region bei der Regelung der Nachfolge zu unterstützen. Teil zwei der Veranstaltungsreihe findet am Mittwoch, 20. März, statt. Der Titel dieser Veranstaltung lautet „Analyse - Notfallvorsorge - Übergabefähigkeit“. Vortragen werden Bettina Gretter (Fachanwältin für Erbrecht und Steuerrecht, Anwaltskanzlei Gretter, Ravensburg), Florian Deusch (Fachanwalt für IT-Recht, Anwaltskanzlei Gretter, Ravensburg), Michael Paasch (Beratung - Geschäftsentwicklung - Unternehmensnachfolge, Lindau) sowie Lothar Eller (Eller Consulting GmbH, Walddorfhäslach). Eingeladen sind sowohl Übergabe- als auch Übernahmeinteressierte.

Teil drei mit dem Titel „Zahlen, Daten, Fakten im Nachfolgeprozess“ wird am 11. April stattfinden, Teil vier mit dem Titel „Interessentensuche, Präsentation und Fallstricke bei der Nachfolge“ am 25. April und der abschließende Teil fünf mit dem Titel „Die Unternehmenstransaktion von der Vertragsverhandlung bis zum Vertragsabschluss“ am 16. Mai.

Anmeldung